Milano, preso un 22enne egiziano ritenuto membro dell’Isis

MILANO - Con un’operazione chiamata «Lupi nel deserto», a Milano gli uomini del Nucleo operativo centrale di sicurezza, il corpo speciale della polizia, hanno arrestato un egiziano 22enne ritenuto organico allo Stato islamico e accusato di associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione e apologia del terrorismo. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale dell’Aquila. Le indagini, estremamente complesse ed articolate, dirette dalla Procura Distrettuale di L’Aquila, in raccordo con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, sono state condotte dalle Digos di L’Aquila, Teramo, Piacenza e Milano parallelamente ai compartimenti della Polizia Postale e Comunicazioni di Abruzzo e Emilia Romagna.

Non solo Lombardia

Sono state svolte numerose perquisizioni domiciliari e personali in Abruzzo, Lombardia, Emilia e Piemonte. L’intera attività di indagine è stata coordinata Servizio per il Contrasto al Terrorismo Esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione – UCIGOS e dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Lupo solitario

Gli approfondimenti investigativi e i servizi tecnici hanno consentito non solo di confermare l’impianto investigativo ma anche di evidenziare la pericolosità attuale del 22enne, che, nel corso di più conversazioni con gli altri indagati, ha di fatto ammesso di essere un «lupo solitario», dichiarandosi pronto e disponibile a «combattere» e a «fare la guerra», facendo anche intendere di aver ricevuto un addestramento militare.