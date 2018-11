Milano, una donna cammina in galleria: paura nella metro

MILANO - Una donna si incammina lungo la banchina della metro. Siamo a Milano, linea rossa, fermata Loreto. Arriva in fondo e invece di fermarsi, ignora il divieto di accesso e entra nella galleria dove si toglie le scarpe e cammina pericolosamente vicina ai binari rischiando di venire fulminata.

Il video

Questo video diffuso dall'Atm di Milano mostra la causa scatenante dell'effetto domino che ha portato fino alla brusca frenata di un treno della linea, tanto brusca da provocare il ferimento, seppur lieve di una decina di persone. Per salvare la donna sui binari infatti, è stato necessario togliere l'alimentazione su tutta la linea M1.

Linea bloccata

Una volta riattivata, circa 10 minuti dopo, i treni sono ripartiti ma complice la riattivazione in marcia manuale e un leggero dislivello fra le stazioni di Bonola e Uruguay, un convoglio ha superato i 15 km/h consentiti in quel tratto, seppur di solo 3 km. Il sistema di sicurezza automatico è entrato in funzione e ha provocato la frenata improvvisa. La linea è rimasta bloccata per un paio d'ore con conseguenti disagi per i passeggeri che hanno usato gli autobus sostitutivi.