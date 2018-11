Allerta Gialla per temporali in Liguria

GENOVA - La Protezione civile della Liguria ha emanato una allerta Gialla (la più bassa) per temporali per domani in base alle previsioni di Arpal. Questa la scansione oraria e la zone coinvolte: dalle 8 alle 19 di domani, martedì 6 novembre, nell'Imperiese e nell'entroterra di ponente e di Genova; dalle 8 alle 21 di domani nel Genovese lungo la costa; dalle 8 alle 24 sul Levante e nell'entroterra di Genova.

Un sistema frontale transita rapidamente da Ponente verso Levante, spiega Arpal, favorendo una progressiva intensificazione delle precipitazioni su buona parte della regione. Si prefigurano piogge di intensità fino a moderata con cumulate significative, alta probabilità di temporali forti su tutte le aree a partire dalla mattinata. Venti forti da Sud-Est, sui 50-60 km/h con raffiche fino a burrasca fino a 70-80 km/h, specie sui rilievi e sui capi più esposti.