«Salvini e Meloni sono i sovvertitori che ci salveranno»: Steve Bannon benedice la destra italiana

ROMA - I cittadini europei «devono riappropriarsi della sovranità» che l'elite finanziaria e politica dell'Unione Europea sta provando a sottrarre loro. Così, l'ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon, ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia. Bannon ha lanciato nuovi strali contro «l'élite di Davos» e Bruxelles, ha indicato nell'Italia «il centro dell'universo politico» ed ha definito Matteo Salvini e Giorgia Meloni dei «sovvertitori«. Bannon, dal palco allestito all'Isola Tiberina, si è rivolto a una platea entusiasta: «Le élite e il potere finanziario e internazionale vi odiano perché temono le vostre idee», ha detto. Il «partito di Davos alimenta paure. Vi dicono 'se accadesse così ci sarebbe totale distruzione', ma proprio con loro abbiamo assistito alla distruzione del Medio oriente, dove hanno creato il caos».

Bannon pronto a 'marciare' su Bruxelles

«Il messaggio» che Bannon invia a Bruxelles è «molto chiaro»: Fratelli d'Italia e la Lega rappresentano «il centro dell'universo politico». Parlando della situazione italiana, Bannon ha elogiato i due partiti guidati da Giorgia Meloni e Matteo Salvini affermando che il loro «popolo è oggi il collante della società italiana», anche perché propongono una strategia per risolvere «il problema demografico» e incoraggiano il sostegno alla famiglia e «alla nascita di figli» italiani.

L'asse con Fratelli d'Italia

«Trump è riuscito a parlare al cuore dell'America esattamente come fa qui in Italia Fratelli d'Italia», ha proseguito. L'inquilino della Casa Bianca - ha ricordato ancora Bannon - «dice che America First ma non America sola, esattamente come Fratelli d'Italia che mette al primo posto l'Italia». E «anche questo caso l'Italia non è sola perché quando sono forti le rivendicazioni nazionali si può creare il consenso».

Verso l'alleanza dei popolusti

Insomma con l'Italia al primo posto, i populisti «vogliono un'alleanza che possa garantire la loro sicurezza». Un'alleanza che parta appunto dall'Italia: «Se la rivoluzione contro le élite, contro il partito di Davos, di Bruxelles funziona qui si diffonderà. Sta a voi riuscire a contrastare questa concentrazione di potere, di denaro». Infine l'ex consigliere di Donald Trump ha ricordato alla platea di Atreju che «non siete stati voi che avete creato la crisi finanziaria del 2008, eppure il Financial Times, la Cnn e altri stanno qui ogni giorno a cercare i crimini d'odio di Salvini». La crisi finanziaria di 10 anni fa, ha rilevato, «è stata provocata dal partito di Davos, un'élite economica e culturale che ogni anno va al Forum e predica che voi siete razzisti e xenofobi. L'economia italiana non si è mai ripresa da quella crisi. È appena passato il decimo anniversario di quella crisi. Sapete quanti politici o banchieri sono andati in prigione per questo? Nessuno».