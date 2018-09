Scintille social tra Formigli e Feltri dopo la frase su Parenzo: "Razzista ignorante". Lui replica così

ROMA - Scintille social tra Corrado Formigli e Vittorio Feltri. Il conduttore Formigli si lascia andare su Twitter a un commento su Feltri decisamente spinto, considerati i suoi soliti modi educati: «Per Feltri negri ed ebrei sono categorie caratterizzate dal punto di vista genetico, caratteriale, fisiognomico. È un razzista ignorante, poverino. E forse non vale la pena parlarne mai più. Un abbraccio al mio amico e gran professionista David Parenzo». Il riferimento è al commento, in verità ironico, di Feltri, peraltro spesso ospite di Parenzo e Telese nel corso della versione estiva di «In Onda».

La frase incriminata

Parenzo aveva commentato sarcasticamente la linea editoriale del giornale diretto da Feltri: «Libero scrive che ci becchiamo le malattie quale la tubercolosi a causa degli immigrati. La tubercolosi non viene dal continente nero, bensì da Zurigo o da Stoccolma. Simile idea può maturare soltanto nella testa di un cretino, con rispetto parlando». Feltri replica: «Parenzo è l’unico ebreo sciocco che abbia mai conosciuto. Non è cattivo, figuriamoci: è semplicemente privo di neuroni sufficienti per capire la realtà».

Il botta e risposta

Dunque, l’offesa agli ebrei si fatica a vederla. L'attacco invece è proprio mirato, ed è tutto per Parenzo. Ma Formigli non coglie e fa la sua sparata. A cui Feltri risponde a sua volta: «Dicono che Formigli soffra di un complesso di inferiorità. Ma non è vero: egli è inferiore».