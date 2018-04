Toninelli: quale centrodestra? Berlusconi e Salvini hanno tesi opposte

ROMA - "Il centrodestra non diciamo noi che non esiste: dalle parole di Berlusconi è venuto un netto no nei nostri confronti, da Salvini l'opposto. E io sono stato 5 anni alla Camera e ho visto differenze profonde fra loro». Lo ha detto il capogruppo del M5S al Senato, Danilo Toninelli a Porta a Porta. Toninelli parla anche del Partito democratico, che si rifiuta di incontrare i rappresentanti del Movimento 5 stelle: "Se il Pd vuole andare al 5% in poche settimane...", ha commentato il capogruppo del M5S al Senato. "Il Pd - ha sottolineato - non ha Renzi come segretario ma Martina. Con Martina sugli uffici di presidenza abbiamo interloquito. Sono convinto che scenderanno a più miti consigli». Il Pd "ha molte anime al suo interno", ha osservato. "Ma hanno la responsabilità di una legge elettorale, che era nata per altri fini ma non ha funzionato, hanno fatto un casino. Oggi hanno una possibilità di riscatto, ma con politiche diverse".

"Colloquio serio"

Parlando del colloquio avuto dalla delegazione del Movimento 5 stelle con il presidente della Repubblica al Quirinale, ha detto che è stato "un colloquio di assoluta serietà e grande senso di responsabilità. Quando noi diciamo che ci rivolgiamo a due forze politiche, alternative fra loro come la Lega e il Pd, lo facciamo seriamente".

Contratto di governo

"Undici milioni di cittadini - ha aggiunto - che ci hanno votato il 4 marzo non accetterebbero mai un esito di governo non rispettoso del voto popolare. Il contratto di governo che abbiamo proposto è una forma nuova, forma rivoluzionaria, anche se la Germania lo fa dal 1961. La prossima settimana i leader politici si vedranno, noi metteremo in campo i nostri venti punti di programma, a loro diremo: cosa avete?".