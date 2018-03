ROMA - I parlamentari del Movimento cinque stelle votano oggi scheda bianca sia alla Camera che al Senato nelle prime due votazioni per l’elezione dei presidenti della Camere. L’indicazione è venuta dal leader Luigi Di Maio nel corso dell’assemblea congiunta dei parlamentari riunita a Montecitorio. Anche i parlamentari del Pd votano oggi scheda bianca nelle prime due votazioni per l’elezione dei nuovi presidenti del Parlamento, sia alla Camera che al Senato. L’indicazione è stata data dal segretario reggente Maurizio Martina nel corso dell’assemblea congiunta dei nuovi parlamentari riunitasi a Palazzo Montecitorio.

Salvini: "Cerchiamo personalità condivise"

"Dobbiamo cercare personalità condivise per il Senato e per la Camera - ha chiesto Matteo Salvini a Repubblica - condivise nel modo più largo possibile, anche con il Pd». Ma anche quest'ultimo appello è caduto nel vuoto. Tanto che tutti i partiti hanno deciso di votare scheda bianca alle prime votazioni.

Il tweet di Grillo

"Il tango si balla in due. È basato sull'improvvisazione, caratterizzato da eleganza e signoria. Se non lo si balla bene si risulta sgraziati e fuori luogo. Il passo base del tango è il passo verso di sé e la...». Su Twitter Beppe Grillo posta il brano di Astor Piazzolla "Libertango", citazione che non arriva a caso. La posta, infatti, qualche ora prima che inizino le votazioni per eleggere i presidenti di Camera e Senato, un momento delicato perché tra i pentastellati e il centrodestra non è ancora stato raggiunto un accordo sui nomi da votare. "Non parleremo mai con il signor B", ha sbraitato il senatore grillino Nicola Morra. Nonostante l'apertura del Cavaliere a trattare con tutti, Luigi Di Maio chiude.