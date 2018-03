ROMA - Dopo le elezioni del 4 marzo, è tempo di ricambi in Parlamento. Ma chi sono i politici più ricchi e i più poveri tra i protagonisti della passata legislatura? Tra i più ricchi, sicuramente Beppe Grillo, che nel 2017 ha dichiarato un imponibile di oltre 420.807mila euro nel 2017, superando di 350mila euro la somma dichiarata l'anno precedente. Significa che, in un solo anno, il leader del Movimento Cinque Stelle è diventato 6 volte più abbiente di quanto non lo fosse nel 2016. Di Maio, invece, ha un reddito identico da tre anni a questa parte: 98.471,04. Va un po' meglio a Matteo Renzi, che ha dichiarato un reddito imponibile di 107.100mila euro. Vicina la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ha visto aumentare leggermente il reddito rispetto all'anno precedente, dichiarando 98.421mila euro.

Grasso vince su Boldrini

Come se la cavano i politici di LeU? Nel 2017 Grasso è risultato più ricco della Boldrini. Il presidente uscente di palazzo Madama, nonché leader di Liberi e Uguali, ha, infatti, dichiarato 321.195mila euro di reddito imponibile, leggermente in calo rispetto ai 340.563mila dell'anno precedente. La presidente uscente di Montecitorio ha, invece, dichiarato 137.337mila euro, a fronte dei 144.883mila euro del 2016.

Fedeli la più ricca del governo Gentiloni

Nel governo uscente, la più ricca è la ministra Valeria Fedeli, che nel 2017 ha dichiarato un reddito imponibile di 182.016 (era di 180.921 nel 2016). La seguono a ruota Carlo Calenda (con 166.264, in crescita rispetto ai 102.058 del 2016) e Dario Franceschini (145.044, meno deli 148.692 dell'anno precedente). Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha invece conquistato l'ultima posizione, la più "povera" dell'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni, soffiando il gradino più basso al collega Maurizio Martina.

I primi posti nell'esecutivo

Tra i più benestanti, anche Anna Finocchiaro, con 151.672 mila euro dichiarati nel 2017, Pier Carlo Padoan con 122.457 - reddito triplicato rispetto al 2016, quando aveva dichiarato 49.958. A seguire, Gentiloni con 107.401 di reddito imponibile, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti con 104.435 euro, il titolare delle Infrastrutture Graziano Delrio con 102.890 euro e il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti con 101.006 euro.

Sotto i 100mila

Sotto i 100mila euro: Marco Minniti (92.260), Andrea Orlando (94.709), Roberta Pinotti (96.548), il sottosegretario Maria Elena Boschi (95.971), Claudio De Vincenti (97.607), Marianna Madia (99.519), Luca Lotti (98.471), Angelino Alfano (98.478), Enrico Costa, ministro fino al 20 luglio 2017 (99.583) e Maurizio Martina (98.441).

Tra i senatori a vita, Monti il più ricco

Tra i senatori a vita, Mario Monti ha infatti dichiarato un imponibile di 421.611, reddito dimezzato rispetto al 2016 quando era al 862.333, ma resta il più ricco. Seguono Renzo Piano con 349.474 euro, Giorgio Napolitano con 121.372 e Elena Cattaneo 108.520.