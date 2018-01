Gentiloni dai Carabinieri: diminuiscono i reati, ma gli italiani chiedono più sicurezza

ROMA - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è intervenuto alla cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri alla Caserma Orlando De Tommaso a Roma. «I carabinieri sono sempre stati in termini di sicurezza i vicini di casa degli italiani e di questa sicurezza vicina abbiamo più che mai bisogno: è vero, se guardiamo le statistiche che sono diminuiti i reati grazie all'impegno delle varie istituzioni dello Stato, ma nonostante questo sappiamo che la domanda di sicurezza non diminuisce. E il governo deve rispondere a questo, il Paese chiede maggiore sicurezza» ha affermato Gentiloni. I carabinieri, ha detto il premier, sono anche un marchio italiano conosciuto nel mondo, «tutelando la sicurezza delle nostre ambasciate, addestrando nuove leve, contribuendo alla stabilizzazione di un Paese. Questo fa bene al nostro Paese, come fa bene la caratteristica di avanguardia svolta con i carabinieri per la tutela del nostro patrimonio culturale e artistico».

Orgoglio

Quindi, il premier si è rivolto ai Carabinieri stessi, elogiandone la professionalità: «Il governo è consapevole e fiero del lavoro dell'Arma dei carabinieri» ha aggiunto, dicendosi poi «orgoglioso che il mio governo abbia attuato il riordino del comparto: ora il mandato (della carica di comandante generale dell'Arma, ndr) è di tre anni, questa è l'occasione per ringraziare il generale Del Sette e fare gli auguri al generale Nistri».Secondo Gentiloni, questa è un'occasione importante per celebrare il legame di fiducia tra l'Italia e l'Arma. «La compattezza, lo spirito di servizio e la disciplina che devono caratterizzare tutti coloro che indossano la vostra divisa è la base per il legame di straordinaria fiducia con il Paese» ha detto.