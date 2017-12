Padre assente condannato, Meloni e i «paradossi della società devastata dal pensiero di sinistra»

MATERA – Dopo 40 anni passati senza avere alcun rapporto con l’uomo che gli aveva dato la vita, nel 2012 Vincenzo Trani aveva deciso di fare causa a Giovanni Sanchirico, il suo padre naturale. Per la prima volta una causa civile di risarcimento danno per la «privazione della figura paterna» è stata promossa da un adulto: così lo scorso 7 dicembre la sezione civile del Tribunale di Matera lo ha condannato a un risarcimento del danno esistenziale per 20mila euro. La sentenza, però, ora fa sorgere tutta una serie di interrogativi.

I dubbi di Giorgia Meloni – Per il tribunale di Matera, dunque, non aver avuto il sostegno morale e il supporto del papà hanno causato il danno esistenziale all’uomo che ha aspettato per 40 anni suo padre. Secondo la giurisprudenza, infatti, la crescita armoniosa di una persona si basa sulla presenza di un padre e una madre: «Ma come è possibile, allora – osserva Giorgia Meloni – che lo Stato che emette queste sentenze sia lo stesso che legifera contro la famiglia naturale composta da un uomo e una donna e ipotizza le adozioni omosessuali?».

Il richiamo del sangue – Ogni persona è prima di tutto un figlio o una figlia, nata dall’unione di una coppia: qualunque sia stato poi il destino di tale unione, è difficile che non ci si chieda quale sia la propria discendenza a livello di sangue. Poche settimane fa, un servizio de Le Iene ha raccontato la storia di una donna di origini nigeriane, cresciuta in Italia, che dopo 34 anni ha deciso di conoscere – grazie alla trasmissione di Mediaset – i veri genitori tornando in Africa. Impossibile, dunque, non reclamare un rapporto con chi ci ha messo al mondo. E così, nel 2012,– all’epoca 40enne – Vincenzo Trani ha deciso di fare causa a quel padre che invece non aveva mai voluto sapere nulla di lui, ottenendo il risarcimento.

Chi risarcirà i figli delle coppie gay? – La leader di Fratelli d’Italia, dunque, mette in evidenza tutti i «paradossi della nostra società, devastata dal pensiero di sinistra. Il tribunale civile di Matera ha condannato un padre a risarcire economicamente il figlio per il danno arrecatogli a causa della sua assenza. Chi risarcirà – domanda provocatoriamente la Meloni – in futuro il danno causato ai figli per l'assenza del padre o della madre? Lo Stato? Il PD e il M5S?». La risposta si avrà nei prossimi anni, in attesa di nuove legislature.