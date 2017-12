Dopo Salvini anche Boldrini nel fotomontaggio delle Br, ma questa volta è su Il Tempo. Lei risponde così

ROMA - Il quotidiano romano Il Tempo ha pubblicato in prima pagina un fotomontaggio con Laura Boldrini imbavagliata come ostaggio delle Br, come fu davvero per Aldo Moro e poi ieri, per finta, per Matteo Salvini. Ecco come ha replicato la presidente della Camera attraverso il suo profilo Facebook: «Sono fermamente convinta che l’odio non debba mai entrare nella contesa politica. I messaggi minacciosi li condanno sempre, anche quando coinvolgono coloro che mi sono politicamente lontanissimi – come Matteo Salvini – e che non disdegnano spesso di ricorrere ad un linguaggio violento.

"Una campagna contro di me"

Al riguardo «Il Tempo» si produce oggi in nuova puntata della sua campagna contro di me. Una testata regolarmente registrata in Tribunale, che come tale dovrebbe rispettare alcuni basilari principi deontologici, sceglie di mettersi al livello delle più squallide pagine facebook che evocano la violenza terroristica. E’ ancora giornalismo?».

"Boldrini tace?"

La reazione arriva dopo la pubblicazione da parte del quotidiano romano di un fotomontaggio che sostituisce Boldrini a Salvini nell’immagine postata ieri contro il leader della Lega, ritratto con bavaglio in bocca e bandiera Brigate Rosse di spalle, criticando la mancata condanna ieri di Boldrini dell’intimidazione al segretario della Lega.