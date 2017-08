Roma, Raggi rientrata al lavoro vara il piano antiterrorismo: fioriere dissuasive e zone chiuse al traffico

ROMA - Primo giorno al lavoro in Campidoglio per la sindaca di Roma Virginia Raggi, dopo la pausa di vacanze con la famiglia. E subito dopo il suo rientro il Campidoglio, la sindaca pentastellata comunica l'avvio del Piano anti-terrorismo per la città. Dopo la decisione di Milano di collocare nelle zone a rischio barriere di cemento anti-sfondamento, la sindaca raggi opta invece per rafforzare l'area pedonale di via del Corso, nel tratto che va da Piazza del Popolo a Largo Goldoni, con il posizionamento di fioriere e divieto d'accesso al Colle capitolino per ncc e taxi. Queste le principali misure che compongono il piano, secondo una nota diffusa dal Comune, attuato da Roma Capitale, per garantire sicurezza nei punti strategici della Capitale ad alto flusso turistico.

Fioriere dissuasive

In via del Corso, nei prossimi giorni «saranno collocate fioriere, a scopo dissuasivo, nel tratto che va da Piazza del Popolo a Largo Goldoni. Così come sarà rafforzata l'area pedonale con l'interdizione al traffico del carico e scarico merci. In questo senso sono stati individuati 6 punti strategici, in vie limitrofe, in complesso 18 stalli», spiega la nota.

Zone chiuse al traffico

I punti di accesso al Colle capitolino «saranno chiusi al traffico delle ncc e dei taxi, ma per garantire comunque il servizio sono stati individuati stalli di sosta riservati agli ncc in Vico Jugario conclude la nota - nei pressi di Piazza della Consolazione e altre fermate riservate ai taxi alla fine della scalinata del Campidoglio verso il Vittoriano, in via del Teatro di Marcello».