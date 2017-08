Barcellona, le salme di Luca Russo e Bruno Gulotta arrivate a Verona

VERONA - Sono arrivate poco fa all'aeroporto militare Villafranca di Verona le salme di Luca Russo e Bruno Gulotta, i due italiani uccisi nell'attentato di Barcellona, accompagnate dai familiari. Ad attenderle il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, i sindaci Ricardo Poletto di Bassano per Russo, e Gianbattista Fratus di Legnano per Gulotta, i loro colleghi di Villafranca e di Verona, nonché i vertici del Terzo Stormo dell'Aeronautica militare. Un picchetto militare ha reso gli onori, mentre il cappellano don Gianpaolo Manenti ha impartito la benedizione alle salme e, subito dopo, i parenti hanno ricevuto le condoglianze delle autorità. La salma di Russo è subito partita per Bassano, quella di Gulotta per Legnano.

Due giorni di lutto cittadino a Legnano

Il sindaco di Legnano Fratus ha fatto sapere che sta per frmare l'ordinanza con la quale proclama due giorni di lutto cittadino per le giornate di domani e dopodomani per le esequie di Bruno. Nel pomeriggio di oggi Fratus accoglierà il feretro al suo arrivo nella sede del Comune, dove nella Sala degli Stemmi sarà allestita la camera ardente. Giovedì mattina la salma dovrebbe essere trasferita nella Basilica di San Magnole, sempre a Legnano, dove alle 14.30 si terranno i funerali che dovrebbe essere celebrati da don Angelo Cairati.

Riconosciute tutte e 15 le vittime

Intanto, il responsabile della giustizia catalana Carles Mundo ha annunciato oggi che tutte e 15 le vittime del doppio attentato di Barcellona e Cambrils di giovedì sono state identificate. Si tratta di sei cittadini spagnoli, tre italiani, due portoghesi, un belga, uno statunitense, un canadese e un australiano. Oggi al bilancio ufficiale è stata aggiunta la quindicesima vittime, Pau Perez, che era stato trovato morto accoltellato in un'auto lungo la Diagonal, uno dei principali assi viari di Barcellona.