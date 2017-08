La Boldrini è la prima ad insultare chi la pensa diversamente da lei

ROMA - La Presidente della Camera Laura Boldrini ha recentemente annunciato che procederà a denunciare chi la insulta sui social. Ci mancherebbe, è un suo diritto che può esercitare come meglio ritiene, secondo me è spesso una sconfitta della politica il coinvolgere la magistratura ma le opinioni sono tante e ognuno segue la sua. L'unico messaggio che mi permetto di dare al Presidente della Camera è che spesso è proprio lei ad insultare chi ha una visione del mondo diversa dalla sua. Certo si tratta di insulti più «politicamente corretti» rispetto a quelli dei populisti ma non saprei in quale altro modo definirli: «razzisti» quando si hanno tesi diverse sulla gestione dell'immigrazione, «omofobo» quando si è prudenti su certe aperture nel campo della famiglia, «xenofobo» e via dicendo. Noi non le mancheremo mai di rispetto, inizi ad averne di averne anche lei nei nostri confronti