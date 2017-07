Berlusconi: Lega da sola non basta, serve centrodestra che vince in Europa

ROMA - Silvio Berlusconi torna all'attacco sul futuro del centrodestra. «Forza Italia è portatrice del modello di centrodestra che vince in tutta Europa, basato sui valori cristiani e sulle idee liberali, nel quale può riconoscersi la maggioranza degli italiani, tutti coloro che cercano dei programmi concreti e realizzabili, che pretendono dai governanti esperienza e credibilità», sostiene il leader di Fi, in un'intervista al Gazzettino. «Stiamo costruendo un centrodestra moderato nei toni e rivoluzionario nei contenuti. I contenuti e le sensibilità che la Lega rappresenta hanno piena cittadinanza, ma non bastano", afferma. Berlusconi dà anche disco rosso ad Angelino Alfano: «No a chi ha collaborato con la sinistra».

No ai professionisti della politica

«Noi - spiega ancora Berlusconi - non schiereremo professionisti della politica, ma donne e uomini che nella vita civile, nella trincea del lavoro, dell'impresa, delle professioni, della cultura, del volontariato abbiano dimostrato quello che sanno fare». E promette: «Daremo anche i nomi della squadra di governo, i protagonisti del fare a cui affideremo la realizzazione di questo programma».

Referendum sull'autonomia anche al Sud

Il referendum del 22 ottobre in Veneto e Lombardia, per il presidente azzurro, «servirà a dare un segnale, del quale l'establishment, la classe dirigente farà bene a tenere conto, se non vuole perdere del tutto il contatto con le aree più vitali e produttive del nostro paese». Non solo: secondo Berlusconi «potrebbe essere utile estendere i referendum lombardo-veneti in tutta Italia, in particolare al Sud. Sarebbe un'ipotesi su cui varrebbe la pena di riflettere».