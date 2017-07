Famiglia rom occupa villa di Formigoni a Porto Cervo. «Anche i nostri figli hanno diritto a una vacanza al mare»

PORTO CERVO - «Anche i nostri figli hanno diritto a una vacanza al mare». E certo, prego, venite pure. Un fatto che ha dell'incredibile quello che ha coinvolto l’ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, che è solito trascorrere le ferie a Porto Cervo, in Sardegna. Una famiglia rom, padre, madre e figli al seguito, hanno pensato bene di aspettare il momento propizio in cui Formigoni se n'è andato per occupargli la lussuosa «Villa Le Grazie», abusivamente. È stata la domestica che ieri si è accorta dei nuovi «inquilini» della mega villa. Stando alla ricostruzione degli inquirenti lunedì la famiglia, di origini slave ma residente ad Osidda (Nuoro), è entrata dall’ingresso principale dell’edificio, persino senza forzare alcuna serratura e superando i sistemi di sicurezza. La villa, di proprietà di Alberto Perego, sulle colline che dominano la spiaggia del Pevero, in Costa Smeralda, composta da 13 stanze, otto bagni, cucina, verande, salone e ampio solarium attorno alla piscina, è stata lasciata in «perfette condizioni». La coppia è stata denunciata per occupazione abusiva di immobile.