Roma, travolti da auto mentre compilano il Cid: finiscono in ospedale

Ed ecco la seconda notizia di oggi che ha dell’incredibile. Dopo il caso della nota blogger francese morta a seguito di una bomboletta per panna montata, due auto – poco dopo aver avuto un incidente – si fermano per fare il CID, la costatazione amichevole di incidente. Fin qui tutto normale, se non fosse che un’auto che stava arrivando proprio in quel momento travolge i due automobilisti che, ahimè, finiscono direttamente in ospedale. Ciò che rasenta l’assurdo è che – prima di essere stati travolti – non avevano subito nessun danno fisico. Quindi si trattava di un incidente finito nel migliore dei modi. Ma, a quanto pare, il destino voleva proprio che i due finissero in ospedale.

E’ così pericoloso compilare un CID?

Ci si può considerare fortunati quando, a seguito di un incidente a automobilistico, non si riportano ferite o danni gravi. Se poi si ha a che fare con una persona che ammette il danno e che compila di sua spontanea volontà il CID, è tutto oro colato. Ma ha dell’incredibile quando, inespertamente, vieni travolto da una terza auto mentre stai compilando la costatazione amichevole. È accaduto oggi a due automobilisti che avevano appena avuto un incidente sulla via del Mare.

La vicenda

Intorno alle ore sette di questa mattina, due automobilisti si trovavano sulla Via del Mare, intorno al chilometro 14.200. Erano un uomo e una donna che avevano appena avuto un piccolo incidente. Dopo l’accaduto, decidono di accostare, uscendo dai rispettivi veicoli allo scopo di compilare il CID. Proprio in quel momento arriva una terza auto che – evidentemente – non si era accorta della loro presenza. Non frena e li travolge in pieno.

La corsa in ospedale

I due poveri automobilisti vengono letteralmente sbattuti contro il guardrail rimendo feriti in maniera piuttosto seria. Ad avere la peggio è stato l’uomo, portato in ospedale con l’elisoccorso al San Camillo. Era un codice rosso ma pare che la sua vita non sia a rischio. La donna, un po’ più fortunata, ha avuto meno lesioni ed è passata con codice giallo.

Traffico paralizzato

A causa di vari rilevamenti il traffico della zona è bloccato da Ostia Antica fino allo svincolo per il Grande raccordo anulare.