Perché è importante creare un sito internet a supporto del business

Poter contare su un sito web per sviluppare la propria attività online è, soprattutto di questi tempi, decisamente importante e oltremodo necessario. Le nostre abitudini, comprese quelle digitali, sono cambiate molto da quando ha avuto inizio la pandemia nel marzo dello scorso anno. Molte attività, anche per via delle importanti limitazioni agli spostamenti e della riduzione degli orari di apertura degli esercizi, hanno scelto di migrare sul web o comunque di potenziare la loro offerta su questo canale.

Il riferimento è in particolare alle realtà come gli e-commerce, ma non solo ovviamente. Siamo abituati ad andare in cerca di info, persone e aziende ma anche di prodotti e servizi tramite il web. E dal momento che passiamo molto più tempo rispetto a prima connessi alla Rete, è chiaro come la presenza per un’attività in questo contesto sia assolutamente necessaria per migliorare il tasso di conversione e massimizzare il fatturato. Creare un sito internet in autonomia è insomma il primo passo per incrementare i propri risultati di business.

Offrire una perfetta esperienza di navigazione per aumentare le conversioni

Chiaramente bisogna offrire all’utente un’esperienza sempre soddisfacente, facilitando la sua navigazione e rendendola il più possibile accattivante. Bisogna lavorare sulla velocità di caricamento delle pagine e sulla scelta dei contenuti da inserire (testi, foto, video, infografiche e così via) ma soprattutto bisogna inquadrare il proprio target di riferimento analizzando le ‘buyer personas’.

Sia che si tratti di una piccola realtà o di un’azienda con aspirazioni importanti e larghe vedute, la decisione di creare un sito internet dedicato è sempre quella più corretta per imprimere una certa spinta propulsiva. Consentirà infatti di portare molto valore al progetto in sé e all’azienda, consentendo un miglior posizionamento nell’ambito della nicchia di mercato di riferimento. Creare un sito internet vuol dire dare forma a un ambasciatore digitale, d’altro canto chi sceglie di non realizzarlo finirà per essere bypassato ed evitato dai clienti che verranno raggiunti da chi una presenza digitale invece ce l’ha.

Quali sono i vantaggi che si ottengono creando un sito internet

Per prima cosa bisogna fare mente locale sul fatto che, nel momento stesso in cui si fa sbarcare un progetto digitale online, la relativa credibilità e aura di professionalità schizzano verso l’alto. Si viene riconosciuti come realtà innovativa, sempre a patto di creare un sito internet accattivante e ricco di spunti o informazioni utili a chi legge. Chi va in cerca di prodotti e servizi va anche in cerca di una perfetta e accogliente esperienza di navigazione, che inizia proprio con lo sbarco su un portale. Chi non può essere trovato online, e come dicevamo oggi più che mai, semplicemente non esiste e le persone non lo prenderanno neppure in considerazione.

Naturalmente con il tempo deve esserci anche un’evoluzione del progetto digitale, bisogna cioè svilupparlo e farlo crescere man mano che i risultati arrivano in modo da dare ai potenziali clienti un’idea sempre più competente. E bisogna anche ricordare come non faccia molta differenza il fatto che un’attività si svolga al di fuori di internet: la possibilità di disporre di un sito internet di riferimento, vera e propria vetrina per il business, consentirà di rafforzare la propria immagine e - soprattutto - di guadagnare sempre di più la fiducia dei clienti o potenziali tali.

Avvicinare e fidelizzare gli utenti rispondendo a dubbi e domande

Sappiamo bene quanto internet sia ormai entrato di diritto a far parte della nostra routine quotidiana. Sono milioni e milioni le persone che, in uno stesso momento, si connettono a internet per cercare info e fare acquisti di qualsiasi tipo e in ogni settore. C’è chi sfrutta il web anche per fare raffronti tra offerte simili appartenenti a uno stesso contesto (prezzi, qualità e così via). È chiaro che una content strategy sarà utile per mettere a fuoco le info da veicolare - anche ma non solo - per togliere dubbi e soddisfare le curiosità più ricorrenti delle persone. Creare un sito internet e accostarlo a un negozio fisico sembra la scelta ideale, soprattutto adesso, per avvicinare un numero sempre crescente di persone. Il successo di qualsiasi attività, anche offline, dipende moltissimo dalla capacità di intrecciare relazioni di valore con i clienti. In questo senso, la creazione di un sito internet e il web in generale possono avere un ruolo decisivo.