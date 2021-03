Amazon sostiene le imprenditrici italiane nell’avviare o accelerare la propria azienda

In occasione della Giornata Internazionale delle Donne, Amazon.it lancia una vetrina dedicata a tutte le donne, disponibile su http://www.amazon.it/festadelledonne fino al 31 Marzo. Lo store è stato realizzato per celebrare la creatività e il lavoro femminile e per ispirare sempre più donne ad avviare la propria azienda e raggiungere clienti in tutto il mondo.

Su amazon.it/festadelledonne, oltre a scoprire e conoscere le storie di imprenditrici di successo che vendono i loro prodotti su Amazon.it, sarà possibile acquistare un pensiero speciale per tutte le donne importanti della propria vita, supportando allo stesso tempo le piccole e medie imprese tutte al femminile, che rappresentano l’eccellenza Made in Italy.

Dalle ceramiche decorate a mano di Ceramiche del Castello di Nina Palomba, ai prodotti enogastronomici di Emilia Food Love e Fattorie Montemaggio, per finire con gli accessori moda Made in Italy di Talento Fiorentino di Chiara Ghiandi e i complementi d’arredo originali di Rebecca Mobili, sono tante le idee regalo disponibili nella vetrina amazon.it/festadelledonne tra le quali scegliere e lasciarsi ispirare per poter sorprendere qualsiasi donna fondamentale nella propria vita e dirle «Grazie!» nel mese a lei dedicato:

Idee regalo:

Composta di Fragole e Peperoni Rossi - 100% Made in Italy - Emilia Food Love Marmellata di Pere e Cioccolato - Confettura 100% Made in Italy - Emilia Food Love Porta candela Linea Traforo Realizzato e dipinto a mano - Le Ceramiche del Castello di Nina Palomba Ciotola Tazza Ceramica Realizzata e dipinta a mano - Le Ceramiche del Castello di Nina Palomba Scaldacollo in maglia, sciarpa ad anello intrecciato a due colori fatto in Italia Made in Italy - Talento Fiorentino Sciarpa con cappuccio unisex col. Grigio fatto in Italia Made in Italy- Talento Fiorentino Siero Viso Antirughe Antietá con Acido Glucuronico, Cellule Staminali Dell’Uva Rossa con materie prime naturali e Made in Italy - Fattorie di Montemaggio Chianti Classico Gran Selezione di Montemaggio - Fattorie di Montemaggio Porta Ombrello Ombrelli Grigio Scuro «Home Sweet Apartment» - Rebecca Mobili Cassettiera Stretta con 4 cassetti in stile moderno- Rebecca Mobili

