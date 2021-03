Satispay si rafforza nell'e-commerce e annuncia l'accordo con PPRO

Satispay, l’innovativo sistema indipendente dai circuiti tradizionali che ha rivoluzionato le abitudini di pagamento degli italiani, si rafforza nel presidio del canale e-commerce grazie all’accordo con PPRO, uno dei principali provider di infrastrutture per i pagamenti locali a livello globale.

Se lo scorso anno, spinti dall’accelerazione digitale indotta dai lockdown, il 70% dei consumatori nazionali (tra i 18 e i 65) ha effettuato almeno un acquisto su internet, anche la crescita del business di Satispay riflette questa tendenza in rapido sviluppo: nel 2020 la società italiana ha raddoppiato il numero di imprese online affiliate alla sua rete e ha registrato un aumento del 61% del numero di pagatori online.

Partnership tra PPRO e Satispay

La chiave per sfruttare al meglio questo mercato è creare un'esperienza di pagamento senza soluzione di continuità che tenga conto di tutti i modi in cui gli italiani preferiscono pagare. Per questo la piattaforma di Satispay rappresenta per PPRO una scelta strategica, dato che quasi un terzo di tutti gli acquisti di e-commerce italiani vengono effettuati con un portafoglio elettronico.

PPRO, impegnata nel consolidamento della propria offerta sul mercato italiano, trova in Satispay un nuovo partner strategico, grazie alla community di 1,5 milioni di utenti e gli oltre 10.000 siti e-commerce affiliati, numero che l’accordo con PPRO punta a far crescere sensibilmente nel 2021. La partnership è inoltre strategica anche in vista dell’espansione europea di Satispay in Lussemburgo e Germania dove la giovane fintech ha iniziato a muovere i primi passi proprio nella primavera del 2020.

In un mercato in continua crescita, l’integrazione di Satispay con il provider di metodi di pagamento locali per i PSP PPRO rappresenta un ulteriore importante passo nella strategia di Satispay che mira ad accompagnare qualsiasi tipo di merchant nella definizione di politiche di vendita omnicanale, integrando anche nell’e-commerce quella semplicità di utilizzo che ha da subito conquistato il canale fisico e che - trasferita online - contribuisce ad accelerare la chiusura delle transazioni, abbattendo le percentuali di abbandono del carrello.

Satispay offre agli e-commerce significativi vantaggi sul fronte pricing che, anche sul mondo online, si distingue per chiarezza e convenienza, con una commissione di solo l’1% per acquisti di importo fino ai 10 euro, e 1% + 20 centesimi per acquisti di importo superiore. Questo si aggiunge alla già citata esperienza d’uso caratterizzata da semplicità e fluidità che consente la chiusura della transazione con grande velocità.

Pagare online con Satispay è infatti semplicissimo: al momento del check-out basta selezionare Satispay come modalità d’acquisto, scansionare il QR Code oppure inserire il proprio numero di telefono e confermare l’acquisto direttamente dall’app. La transazione è immediata e la ricevuta è disponibile nella sezione profilo dell’app senza il bisogno di inserire alcuna password. Queste caratteristiche rendono Satispay sinonimo di efficienza, sicurezza e rapidità.

Andrea Allara, Chief Business Development Officer di Satispay commenta: «Dopo aver rafforzato in pieno lockdown i servizi a sostegno dell’economia dei negozi fisici con «Consegna e Ritiro» accompagnandoli in un primo passo verso la digitalizzazione della vendita, stiamo lavorando parallelamente a nuovi accordi per il potenziamento nazionale e internazionale di Satispay nel canale e-commerce per offrire agli utenti la medesima semplicità di utilizzo nei negozi online con la miglior infrastruttura di pagamento disponibile. Grazie alla partnership con un attore come PPRO potremo continuare a garantire a un numero sempre maggiore di nuovi merchant globali un’esperienza di pagamento semplice e immediata con il vantaggio di un pricing estremamente conveniente. Siamo davvero entusiasti all’idea di poter offrire alla nostra crescente community la possibilità di acquistare prodotti e servizi con Satispay su un numero sempre maggiore di e-commerce».

Jack Ehlers, Chief Product Officer di PPRO ha aggiunto: «L'Italia è un mercato strategico per molti dei clienti e dei potenziali clienti di PPRO. Poiché i tassi di e-commerce in Italia continuano a salire alle stelle, numerose aziende stanno cercando di offrire metodi di pagamento come Satispay, che rappresentano il futuro dei pagamenti digitali nel Paese. Per questo siamo orgogliosi di offrire un supporto concreto per il settore dei pagamenti in Italia, dove la presenza di Satispay è già significativa, oltre all'infrastruttura necessaria per alimentare i pagamenti oltre confine».