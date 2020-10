La nuova esperienza digitale di New PadovaStar, concessionaria Mercedes

Nuove modalità di ricerca, layout grafico minimal e tante funzioni utili per restare sempre aggiornati sui veicoli preferiti, con la possibilità di prenotazione online. Il redesign di www.padovastar.it, sito ufficiale della concessionaria Mercedes-Benz New PadovaStar, ridefinisce il rapporto con il cliente all’insegna dell’innovazione, rendendolo più semplice e immediato.

Una riprogettazione che punta a efficienza e usabilità, attraverso funzioni di ricerca intuitive e veloci. Merito soprattutto di Elasticsearch, l’innovativa funzionalità che assicura semplicità di utilizzo e risultati immediati. Basta digitare nella barra di ricerca il nome del modello Mercedes-Benz per visualizzare istantaneamente le corrispondenti vetture in catalogo.

Ma questa è solo una delle opzioni. Ci sono anche la ricerca guidata con filtri tradizionali (tipo di veicolo, marca, modello, prezzo) e la ricerca sull’intero stock con filtri aggiuntivi. Inoltre scorrendo l’homepage vengono presentate le migliori offerte della settimana e i modelli più cercati del momento.

Alla semplicità di ricerca si aggiungono funzioni proprie del mondo degli e-commerce: «Preferiti» e «Avvisami se cambia il prezzo». Come negli shop digitali più popolari, l’utente ha la possibilità di aggiungere i veicoli di interesse alla lista dei preferiti e ricevere notifiche in caso di variazione del prezzo, per non lasciarsi sfuggire le offerte più vantaggiose.

Due funzioni inedite che si affiancano alla possibilità, già da tempo implementata, di prenotare l’auto online. È sufficiente un acconto di soli 250 euro per bloccare il veicolo per tre giorni, in caso di ripensamento la cancellazione è gratuita e il denaro viene restituito.

Promozioni in ogni periodo dell’anno su Mercedes-Benz nuove e usate

New PadovaStar è sinonimo di convenienza. Un’intera sezione del portale è dedicata alle tante promozioni attivate nel corso dell’anno. Prezzi Super, invece, è la selezione di veicoli Mercedes-Benz proposti a prezzi imbattibili per un periodo limitato di tempo.

Occasioni da non perdere che, come del resto l’intera offerta, riguardano Mercedes-Benz nuove, usate e a Km zero. Tantissimi i modelli in catalogo, da Mercedes Classe A berlina agli ultimi SUV della Stella a tre punte.

Il portale non è comunque l’unico canale di accesso alla proposta di New PadovaStar. Le vetture sono esposte presso i due showroom dell’azienda padovana (a Limena e Cittadella), che conta anche due officine autorizzate.

Tutto questo per offrire al cliente un’esperienza che inizia sullo schermo del suo smartphone e continua in sede, fino all’assistenza post-vendita. Entra nel mondo New PadovaStar, www.padovastar.it.

