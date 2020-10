L'innovazione passa dalla digitalizzazione aziendale

Ogni epoca conosce degli stravolgimenti frutto di innovazioni che portano a dei cambiamenti talmente radicali in grado di modificare la vita da tanti punti di vista. Tutto ciò è sempre avvenuto con le nuove scoperte o le invenzioni - si pensi ad esempio alla fase della rivoluzione industriale - ma mai come nell’epoca che stiamo vivendo la trasformazione della società è stata rapida e ha coinvolto tutti i settori della nostra esistenza. Stiamo ovviamente parlando della rivoluzione figlia dei grandi passi che sta facendo l’innovazione tecnologica: tutto ha molto probabilmente avuto origine dall’avvento della rete internet, da cui è nato il grande processo di globalizzazione che è tuttora in atto. Questo processo ha subito una decisiva accelerazione con l’avvento della tecnologia mobile, che ci ha permesso di essere perennemente connessi in ogni istante e in ogni luogo.

La tecnologia nella nostra vita

Questo fenomeno ha avuto enormi ripercussioni anche semplicemente nella vita di tutti i giorni: basta guardarsi intorno per accorgersi di come il quotidiano sia legato ai nostri smartphone e ai nostri tablet, ovvero gli apparecchi all’interno dei quali possiamo trovare tutta la nostra vita, le nostre foto, i nostri documenti, i mezzi con i quali ci scambiamo informazioni con contatti testuali o vocali.

La digitalizzazione aziendale

Se questi cambiamenti hanno stravolto la nostra vita privata, non potevano non coinvolgere anche l’ambito lavorativo: è infatti in atto un enorme processo di digitalizzazione aziendale che riguarda tutte le imprese operanti in qualsiasi settore. Non esiste infatti un ambito che non sia coinvolto in questo meccanismo: tutte le attività hanno ormai la necessità di svolgere, anche solo in parte, il proprio lavoro con dei computer, per mantenere i contatti con i clienti e con i fornitori, scambiandosi mail, richieste, informazioni, per la contabilità aziendale, per gestire i magazzini, per promuovere il proprio business.

La dematerializzazione

Tutto ciò avviene attraverso un estremo processo di dematerializzazione: andranno sempre più scomparendo gli scaffali polverosi che nel tempo accumulavano documenti, faldoni e elementi cartacei di qualsiasi natura, per essere sostituiti da una - enorme nei contenuti ma limitata nello spazio occupato - quantità di file fondamentali per una sana gestione aziendale.

Come digitalizzare la propria azienda

Per attuare al meglio questa trasformazione, ogni azienda deve adeguare i propri modelli lavorativi ai nuovi standard imposti dalla digitalizzazione: non basta semplicemente convertire i documenti cartacei in file digitali per avere un corretto processo di informatizzazione. È necessaria una strategia complessa di formazione del personale, di acquisto di supporti e device e della capacità di utilizzo dei software adatti. Clicca qui per scoprire come la tua azienda può essere supportata in questo processo di adeguamento.