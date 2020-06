Expert: +32% visitatori in negozio con ShopFully attraverso il primo volantino full digital

Expert Italia ha scelto ShopFully, tech company italiana leader nel Drive-to-Store, come partner per il lancio di un volantino totalmente digitale, tagliando la stampa del volantino cartaceo del 100% e distribuendo la sua prima promo in formato full digital.

Grazie a ciò, Expert ha aumentato del 32% il numero dei visitatori nei propri negozi in tutta Italia, registrando inoltre l’aumento del 30% dei nuovi lettori dei loro volantini e mantenendo buone performance di sell out sui propri punti di vendita.

ShopFully

Per la prima volta, Expert ha utilizzato a livello nazionale un volantino full digital, pianificando attraverso ShopFully in formato digitale, sia tramite l’intera base utenti dell’app DoveConviene che utilizzando i vari formati messi a disposizione da ShopFully anche su Google e Facebook, raggiungendo in questo modo ben 24 milioni di consumatori geolocalizzati intorno ai propri punti vendita in tutta Italia.

ShopFully ha quindi supportato Expert in questo cambiamento importante nella comunicazione delle promozioni dell’azienda e nel raggiungere l’obiettivo di coprire il 100% della reach digitale in Italia, dando una massima copertura della promozione.

In Italia, ShopFully, attraverso i suoi 3 marketplace (DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile), le proprie app (DoveFila e CardPlus) e la propria piattaforma tecnologica, genera oltre 1 miliardo di visite in store all’anno ed è l’unico player che può vantare l’accuratezza del 98,8% di questa misurazione, validata da Nielsen.