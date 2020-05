Salesforce presenta Work.com: un nuovo ecosistema di soluzioni e app per aiutare le aziende a riaprire in sicurezza

MILANO - Salesforce ha annunciato oggi Work.com, il proprio ecosistema di risorse e soluzioni tecnologiche per aiutare le aziende e le organizzazioni di tutto il mondo nella fase di riapertura. Work.com include soluzioni di prodotto progettate per gestire le operazioni di ritorno al lavoro in risposta all’emergenza COVID-19 ovvero monitorare lo stato di salute dei dipendenti e dei visitatori, organizzare gli spazi all’interno delle strutture, pianificare i turni dei dipendenti e automatizzare la gestione della risposta alle emergenze, il tracciamento dei contatti e la gestione dei volontari. Work.com Command Center riunisce tutti i flussi di dati in modo che le aziende e le community possano prendere decisioni più informate.

È inoltre creato un nuovo centro risorse attraverso il quale si ha accesso a ad approfondimenti di esperti globali (epidemiologi, dottori, economisti, studiosi), oltre che analisi approfondite dei dati e best practice provenienti dall’ecosistema di partner di Salesforce. «Ogni azienda, organizzazione o ente nel mondo si sta oggi concentrando su come riaprire in sicurezza le proprie sedi fisiche per raggiungere una nuova normalità», ha dichiarato Bret Taylor, Presidente e COO di Salesforce. «Con Work.com abbiamo elaborato nuove soluzioni e mobilitato i nostri partner e una rete di esperti per aiutare i nostri clienti a riaprire e riprendersi il prima possibile dalla crisi COVID-19 mettendo al primo posto la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei visitatori».

La riapertura a un nuovo mondo

Come risposta iniziale a COVID-19, Salesforce ha lanciato Salesforce Care, una suite di soluzioni gratuite per 90 giorni progettate per aiutare le aziende a stabilizzarsi durante la fase iniziale della crisi. Ora, mentre le misure di contenimento stanno avendo i loro effetti sulla diffusione del virus e l’economia inizia a riprendersi, ci aspetta una fase di recupero più complicata. Le aziende e le altre organizzazioni dovranno rimanere informate e aderire alle nuove disposizioni dei governi e alle linee guida locali. Sarà necessaria una forte collaborazione tra i vari dipartimenti e serviranno nuovi strumenti per prendere rapidamente decisioni basate sui dati da comunicare in modo efficace su vasta scala a dipendenti, partner e clienti. Le nuove soluzioni Salesforce per il ritorno al lavoro Le nuove soluzioni Work.com di Salesforce consentono alle organizzazioni di riaprire in sicurezza e gestire la logistica del ritorno al lavoro mettendo al primo posto la salute e il benessere dei dipendenti e dei visitatori.

Work.com Command Center è un unico hub a disposizione delle aziende per ottenere una visione a 360 gradi della fase di ritorno sul luogo di lavoro, prendere decisioni basate sui dati, fornire comunicazioni in modo efficace. Il nuovo Command Center consente alle organizzazioni di riunire dati affidabili provenienti da applicazioni interne e sondaggi sul benessere dei dipendenti, creare e diffondere importanti comunicazioni ai dipendenti su larga scala e diffondere dati pubblici attraverso l'hub dati Tableau COVID-19. Gli utenti possono anche servirsi di MuleSoft per integrare ulteriori fonti di dati e Tableau per visualizzazioni di dati più personalizzate.

Emergency Response Management è una suite di prodotti costruita in collaborazione con Accenture che consente alle organizzazioni sanitarie pubbliche, alle agenzie governative e al settore privato di gestire tutti i tipi di emergenze, fornire assistenza alle persone colpite e allocare rapidamente risorse e servizi. Le istituzioni sanitarie pubbliche possono proteggere le comunità da impatti diffusi tramite la tracciabilità dei contatti, triage e valutazione dei pazienti, fornendo così un monitoraggio continuo. Le agenzie governative possono semplificare le operazioni e le approvazioni di risposta alle emergenze, distribuire risorse e pianificare le attività di esecuzione dei servizi di emergenza.

Shift Management aiuta i dirigenti a organizzare l'eventuale ritorno dei dipendenti in ufficio attraverso funzionalità di gestione dei turni che possono aiutare a mantenere le distanze di sicurezza negli spazi comuni. Inoltre, le aziende possono evitare assembramenti negli uffici o negli ascensori attraverso strumenti per mantenere la distanza anche per il transito di fornitori terzi o servizi di distributori.

Volunteer & Grants Management aiuterà le organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi di soccorso con strumenti flessibili e scalabili che semplificano il coordinamento dei volontari e i processi di concessione delle sovvenzioni. In questo modo qualsiasi organizzazione sarà in grado di raggiungere il successo della missione abbinando i volontari giusti agli eventi e automatizzando il ciclo di vita delle sovvenzioni.

Approfondimenti e commenti dei migliori esperti del settore

Per aiutare le aziende ad avere tutte le indicazioni per affrontare al meglio la nuova fase, il nuovo centro di risorse Work.com include commenti di esperti in medicina ed economia tra cui: il Dott. David Agus (Professore di Medicina alla University of Southern California), il Dott. Larry Brilliant (epidemiologo), il Dr. Scott Gottlieb (medico ed ex commissario della Food and Drug Administration), Linda A. Hill (economista della Harvard Business School), Ian Bremmer (scienziato e politologo) e molte altre voci autorevoli. Il nuovo centro di risorse offre a tutti l’accesso a insight e tendenze del settore, fondamentali pianificare il ritorno a una nuova normalità.

L’ecosistema di partner Salesforce ancora una volta al servizio dell’innovazione

L’ecosistema dei partner Salesforce fornisce assistenza e soluzioni integrali per le organizzazioni di tutte le dimensioni e in tutti i settori per tornare a lavorare in sicurezza. I partner di consulenza strategica globale, tra cui Accenture, Deloitte e PwC, sono i primi ad aver aderito al progetto Work.com. Grazie a una profonda conoscenza della piattaforma Salesforce e delle migliori competenze del settore, i nostri partner forniscono servizi essenziali per aiutare le aziende a riconnettersi con i propri clienti. Partner come Fusion Risk Management, Traction Guest e ComplianceQuest stanno sviluppando nuove soluzioni ISV sulla piattaforma Salesforce per estendere Work.com. Queste soluzioni consentiranno ai clienti di costruire piani di continuità aziendale e di gestione dei rischi, adattare le catene di approvvigionamento, gestire dipendenti e visitatori sul posto e altro ancora.

Salesforce Care consente alle aziende di rispondere rapidamente a clienti, dipendenti e partner

Oltre 8.000 aziende hanno già aderito a Salesforce Care, una suite di soluzioni gratuite progettate per aiutare le aziende a stabilizzarsi durante la fase iniziale della crisi. Ciò include il supporto di dipendenti e clienti, monitoraggio e coinvolgimento sociale, soluzioni di collaborazione remota e analisi dei dati tramite Tableau, offerte specifiche per l’industria sanitaria e manifatturiera e l’accesso gratuito a Salesforce Essentials per aiutare le piccole imprese. Salesforce ha inoltre lanciato AppExchange COVID-19 Resource Center, una suite di applicazioni per la gestione dell’emergenza COVID, e ha collaborato con Amazon per offrire accesso gratuito ad Amazon Connect, in modo da garantire la connessione a tutti i team di assistenza che lavorano in remoto.