Il lavoro da casa è possibile: scegli la rete

Sono tempi decisamente duri per i lavoratori: abbiamo superato la crisi del 2008 a grande fatica e forse ci stiamo chiedendo come riusciremo a sostenere la fatica di uscire dalla prossima, che già si profila all'orizzonte (un orizzonte piuttosto vicino) e ci fa tremare i polsi. La possibilità ci giunge proprio da questi giorni nei quali, forse, abbiamo potuto sperimentare la possibilità del lavoro da casa: quali attività sono possibili, oggi, per poter guadagnare uno stipendio, o magari arrotondarlo, senza muoverci dalle confortevoli e mai così sicure mura domestiche? Le strade sono molte, dalle più artistiche e originali a quelle con un approccio decisamente più manageriale e nelle prossime righe cercheremo di fare luce su ciò che potrebbe fare al caso nostro. Se hai in mente una svolta per la tua vita, se pensi di aver bisogno di un'entrata economica extra o anche, semplicemente, se sei curiosi di leggere qualche spunto per poi tornare alle tue serene abitudini di sempre, sei nel posto giusto: nelle prossime righe qualche consiglio su una strategia per trovare la tua nicchia nel vasto mercato online.

Una vetrina online per la nostra creatività

Come forse sai, esistono siti dedicati a chi si diletta nella creazione dei più disparati manufatti, da creazioni con lana e uncinetto a monili molto originali, da quadri originali a abiti interamente cuciti a mano (e chi più ne ha più ne metta) che permettono a titolo gratuito di avviare un piccolo «negozio»: una vetrina, appunto, ma molto diversa da quelle fisiche, non fosse altro che ci permette di essere visti e apprezzati da tutto il mondo. Se abbiamo una passione che, anche grazie al tempo libero passato a casa, è diventata molto più importante per noi, ecco che questa potrebbe essere la dritta giusta: vetrine come Etsy stanno aspettando le nostre creazioni e forse il nostro successo.

Il dropshipping: una soluzione comoda

Per prima cosa, cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando: per «dropshipping» si intende quella modalità di compravendita che vede noi come intermediari tra il cliente finale e il fornitore. A noi sta il compito di pubblicizzare la merce online e, una volta ottenuti gli ordini, acquistare la merce dal nostro fornitore di fiducia. Questa modalità ci permette di non avere fisicamente la merce, e ci solleva quindi dalle difficoltà di gestione di un magazzino, perché questo sarà compito del fornitore. Si tratterebbe solo di trovare il giusto partner d'affari, che sia affidabile e puntuale: molti servizi online sono nati per aiutarci in questo compito, basterà solo trovarli e studiare.

Molto spesso non ci rendiamo conto che, per quanto riguarda una nuova attività, il segreto è una questione di scoperta, non di scelta: possiamo illuminarci (e illuminare la nostra vita) in un attimo, per il solo fatto di aver incontrato sul nostro percorso la giusta idea, quella fatta su misura per noi e per le nostre capacità. Noi ci auguriamo di averti dato degli spunti interessanti, così da averti aiutato a posare la prima pietra di una possibile nuova vita. Per il momento ci limiteremo, però, ad augurarti una buona ricerca.