E' nato PagoFast: il nuovo servizio web di Koodit per i commercianti che consegnano a domicilio

BIELLA - È nato PAGOFAST, il nuovo servizio web firmato Koodit, che garantisce ai piccoli negozianti che consegnano a domicilio, incassi sicuri e anticipati. Nasce dall’idea di preservare la salute di tutti, limitando il più possibile lo scambio e la circolazione di denaro contate. Koodit, giovane società biellese che si occupa di sviluppo e-commerce, con sede in Sellalab, piattaforma di Innovazione del gruppo Sella, crea un nuovo supporto per i commercianti e le attività che aiutano chi resta a casa consegnando beni alimentari e di prima necessità, in questo momento storico complesso in cui la salute di tutti viene al primo posto.

Il servizio web PagoFast

Il servizio web PagoFast può utilizzare due dei più diffusi sistemi di transazione on-line Axerve Ecommerce Solution del gruppo Sella e Stripe.com e consente al negoziante di inoltrare un link al cliente, che può comodamente pagare con carta di credito e carte prepagate la spesa che ha prenotato via mail o telefonicamente. Tutto rimanendo a casa e senza la necessità di scambiare contanti al momento della consegna.

Questo consente sicurezza e prevenzione al momento dell’arrivo del fattorino. Chi riceve la spesa non deve occuparsi di avere contanti, e i negozianti hanno la garanzia di consegnare prodotti già effettivamente pagati.

Perona: «Semplificata la modalità di fruizione»

«Nella difficoltà di questo momento abbiamo pensato di mettere la nostra esperienza al servizio delle realtà che sono in prima linea per contribuire all’invito di restare a casa - ha affermato Pietro Perona, fondatore e Ceo di Koodit, che ha curato il progetto - I nostri commercianti devono poter compiere il loro prezioso lavoro in sicurezza e con la garanzia di incassare i pagamenti dovuti. Nato per le aziende (btob), PagoFast, viste le condizioni di emergenza nazionale, è stato trasformato da Koodit che ha deciso di renderlo accessibile anche ai piccoli commercianti per sostenerne le attività in questo frangente: ne è stata semplificata la modalità di fruizione e viene ora proposto, in questa nuova veste, ad un prezzo sostenibile ai piccoli esercenti».

«Koodit dal 2014 cresce mantenendo le radici su questo territorio e dal primo giorno cerca di restituire qualche cosa perché proprio le imprese e le persone biellesi sono state il nostro motore di crescita - aggiunge Perona - ed oggi più che mai siamo al servizio di negozianti ed attività per supportare la loro sostenibilità economica e la sicurezza della salute di tutti.»

Per attivare il servizio è possibile visitare la pagina pagofast.com oppure chiamare il numero 0159526884.