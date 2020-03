I field service provider che opereranno in maniera predittiva saranno il doppio entro il 2025

LINCOLNSHIRE - Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), azienda innovatrice con soluzioni e partner che consentono alle imprese di ottenere un vantaggio in termini di prestazioni, ha presentato oggi i risultati della sua ultima indagine che indicano come i field service provider che operano nel settore delle telecomunicazioni e nelle industrie tecniche incrementeranno a livello globale l’utilizzo di tecnologie mobili così da ottimizzare e trasformare a livello operativo i flussi di lavoro sul campo.

L’indagine Future of Field Operations di Zebra

Secondo quanto emerso dall’indagine Future of Field Operations di Zebra, che ha preso in analisi i settori delle telecomunicazioni del manifatturiero, del settore edile, del minerario e di quello agricolo, il numero di organizzazioni che implementeranno soluzioni predittive come parte integrante delle loro strategie a livello mobile sono destinate a raddoppiare entro cinque anni. Oggi solo il 16% delle organizzazioni utilizza soluzioni predittive per assegnare la giusta risorsa alla giusta mansione nel momento giusto tramite dispositivi mobili, ma si prevede che questo dato raggiunga il 32% entro il 2025.

«Con una maggiore attenzione alla semplificazione dei flussi di lavoro e al completamento delle attività al primo tentativo senza margine di errore, i service provider che operano nelle telecomunicazioni e nel settore tecnico stanno dotando sempre più i loro operatori front-line di tecnologie mobili come tablet rugged, stampanti portatili e computer palmari», ha affermato Alex Cooper, Director of Government and Critical Field Service Strategy di Zebra Technologies. «Una connettività mobile più veloce, abbinata a dispositivi rugged appositamente progettati e con applicazioni avanzate, consentirà alle aziende di assicurare i servizi essenziali in maniera continuativa, sicura ed efficiente.»

L'uso di dispositivi mobili aumenterà rapidamente la produttività

Da quanto emerge dallo studio, il 76% dei service provider intervistati afferma che attualmente le loro strategie di field operation si concentrano sull’adozione di dispositivi mobili rispetto a quelli desktop, in particolare l'86% concorda sul fatto che l’accesso a reti 4G e 5G più veloci porterà maggiori investimenti nelle nuove tecnologie destinate alle operazioni sul campo. L'uso di dispositivi mobili aumenterà rapidamente la produttività, con l'87% degli intervistati che si aspetta un impatto positivo nella produzione entro il prossimo anno.

Mentre lo studio indica come la posta elettronica (62%), l'accesso real-time ai database (60%) e la gestione delle spedizioni (57%) siano oggi le tre applicazioni più importanti, circa nove service provider su dieci hanno in programma di ampliare nei prossimi cinque anni l'utilizzo del monitoraggio e della reportistica da remoto, come anche di avanzate tecnologie di analisi e machine learning nell'ambito delle loro strategie mobile.

Per consentire agli operatori front-line che operano sul campo di diventare più produttivi, aumentare la loro soddisfazione sul lavoro e infine offrire una migliore customer service, i field service provider stanno aumentando i loro investimenti in dispositivi mobili. Oggi, solo il 28% delle aziende fornisce a più della metà della propria squadra sul campo tecnologie mobili. Gli intervistati prevedono che entro il 2025 si arriverà al 44%.

Nel frattempo, l'affidabilità dei dispositivi sul campo è una priorità assoluta, dal momento che gli smartphone rugged appositamente progettati per questi settori si classificano come la tipologia di dispositivo attualmente più scelta dai field service provider. Entro il 2025, il 93% delle aziende utilizzerà sia tablet rugged sia smartphone rugged.

Punti chiave

L’indagine di Zebra indica che entro il 2025 l’utilizzo di soluzioni predittive da parte delle aziende che operano nel settore tecnico e delle telecomunicazioni raddoppierà, passando dal 16% attuale al 32%.

Secondo l’87% dei partecipanti allo studio, l’accesso a reti mobili 4G e 5G più veloci porterà a un maggior numero di investimenti sulle nuove tecnologie progettate per le field operation.

Circa nove service provider su dieci stanno pianificando di fare un maggior uso di monitoraggio e reportistica da remoto, come anche di tecnologie di analisi e machine learning nei prossimi cinque anni.

I dispositivi mobili rugged saranno la tipologia di dispositivo aziendale più diffusa per i field service provider esterni a livello globale, con il 93% che adotterà tablet e smartphone rugged entro il 2025.

Contesto e metodologia dell'indagine

I risultati fanno parte dell’indagine Future of Field Operations, composta di tre parti distinte, che sarà rilasciata nella sua versione completa nella prima metà del 2020. La prima parte sul settore delle energy & utilities è stata pubblicata a gennaio, mentre la terza parte di questa indagine si concentrerà sulla sicurezza pubblica. Sono stati intervistati oltre 1.200 decision maker di questi tre settori in America, Europa e Asia-Pacifico.