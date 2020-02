MILANO - App di messaggistica, videochiamate, siti di e-commerce, piattaforme di prenotazione viaggi: lo smartphone è diventato il nostro primo compagno di vita. Secondo una recente ricerca Istat, il 91,8% degli utenti con più di 14 anni accede regolarmente a Internet e lo fa dal telefono cellulare. Nonostante ciò, le competenze digitali dei cittadini italiani restano ancora estremamente ridotte: la quota di internauti di 16-74 anni con competenze elevate è solo del 29,1%. Sembra quindi che anche se sempre più utenti utilizzano questi dispositivi, sono pochi quelli che sanno esattamente cosa stanno facendo e quali potrebbero essere i potenziali rischi o problemi. Allora, quale occasione migliore del Safer Internet Day, che si celebra il prossimo 11 febbraio, per sensibilizzare gli utenti sui rischi della «vita digitale» e scoprire come proteggersi nell’era mobile?

Consigli utili

Wiko – brand franco-cinese di telefonia che fa dell’accessibilità e della democratizzazione della tecnologia mobile la sua mission – ha collaborato con Kaspersky - azienda di sicurezza informatica a livello globale – per identificare «gli iceberg» più diffusi online e fornire agli utenti qualche indicazione utile su come navigare in acque sicure. Ecco come:

Attivate il fingerprint. Il sensore di impronte digitali – come quello presente sugli smartphone View3 e View3 Pro di Wiko - associato a una password complessa o a un pin, costituisce una protezione ulteriore per accedere ai propri contenuti o approvare un acquisto, con un solo tocco, in modo rapido, veloce e soprattutto sicuro; Prestate attenzione ai dati e alle foto che condividete online. I nativi digitali, in particolare, sono molto bravi a utilizzare i nuovi dispositivi ma spesso si approcciano alla rete con troppa disinvoltura. Evitate di condividere informazioni sensibili o dati di pagamento sulle app di messaggistica o sui social. Non vi scordate che la rete non dimentica; Scaricate le app solo da store ufficiali. Le app provenienti da fonti non affidabili possono rappresentare un rischio per la sicurezza. Per non incappare in truffe, è fondamentale scegliere esclusivamente le app dagli store ufficiali, che ne verificano autenticità e sicurezza; Mantenete i sistemi e le app aggiornate. Le patch sono spesso pensate per risolvere le vulnerabilità e proteggere i dispositivi dai malware per dispositivi mobile, che sono in aumento sia per numero sia per sofisticatezza; Seguite dei semplici accorgimenti quando usate il dispositivo mobile per gli acquisti online. Secondo i dati Kaspersky, gli attacchi all’e-commerce che prendono di mira i clienti sono aumentati del 15% nell’ultimo anno. Prima di darvi allo shopping, assicuratevi che la vostra connessione sia sicura; evitate i siti web che sembrano sospetti o che contengono degli errori, anche se offrono saldi incredibili, e limitate il numero di transazioni online effettuabili dal vostro conto corrente; Non aprite gli allegati alle e-mail che sembrano sospetti o ricevuti da mittenti sconosciuti. Secondo le ricerche di Kaspersky, spam e phishing sono fra i vettori d’attacco più efficaci. Basti pensare che lo scorso anno i ricercatori di Kaspersky, monitorando l’attività di spammer e phisher, hanno scoperto oltre 8.000 attacchi di phishingmascherati da offerte provenienti da note piattaforme di prenotazione di viaggi, che avevano come obiettivo quello di sfruttare il desiderio di alcuni utenti di assicurarsi un buon affare.

È sempre il momento giusto per proteggere sé stessi e il proprio smartphone e, con questi semplici tips, prendere in mano il timone della propria vita digitale non è mai stato così facile!

