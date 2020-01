Akamai ha ricevuto il riconoscimento «Customers’ Choice» per le Web Application Firewalls di Gartner Peer Insights

Akamai Technologies, l’Intelligent Edge Platform per la protezione e la delivery di experience digitali, ha ricevuto il riconoscimento Customers’ Choice per Web Application Firewalls di Gartner Peer Insights relativo al mese di gennaio 2020. Gartner Peer Insights Customers’ Choice è un riconoscimento ricevuto dai vendor da parte di utenti professionali riconosciuti, identificando così i migliori strumenti di firewall per le applicazioni web.

«È gratificante essere riconosciuti dai nostri clienti come partner strategico per la sicurezza delle loro applicazioni e per la sicurezza delle loro aziende contro il panorama delle minacce in costante evoluzione», ha dichiarato Alessandro Livrea, Country Manager Italia di Akamai. «L’intento di Akamai è quello di rendere sempre più facile per i propri clienti la protezione dell'intera gamma delle loro applicazioni web in modo che possano agire contro le crescenti minacce. Tutto grazie alla nostra posizione di leader nella protezione DDoS, nella sicurezza delle applicazioni, nella protezione API e nella gestione dei bot su una piattaforma edge integrata».



I clienti che hanno recensito Akamai per il Gartner Peer Insights fanno parte di organizzazioni di diverse dimensioni, con un fatturato annuo che va da meno di cinquanta milioni a più di trenta miliardi di dollari. In aggiunta, le recensioni che hanno attribuito ad Akamai 5 stelle includono settori chiave come la finanza, la vendita al dettaglio, la produzione, i media, le comunicazioni, l’energia e le utility, i trasporti e altro ancora.

Diversi sono gli esempi che testimoniano quanto le soluzioni Akamai siano fondamentali per la sicurezza di un’azienda, in qualsiasi settore essa operi.

Secondo un Senior Cyber Security Engineer di un’azienda nel settore dei servizi, che ha utilizzato una soluzione Akamai negli ultimi 5 anni, la soluzione è stata proprio il principale veicolo per raggiungere i risultati necessari per la sua azienda a livello di sicurezza. «La componente di servizio gestito alleggerisce l’onere di mantenere le competenze all’interno della nostra azienda, facendo così leva sui team altamente competenti di Akamai. Il continuo aggiornamento della suite di strumenti è inoltre fluido, e aiuta ad essere in anticipo sulla curva nel panorama sempre mutevole delle minacce alla sicurezza».

Un Head of Architecture – MCIT nel settore finanziario ha evidenziato come Akamai abbia dimostrato una risposta rapida e un’accurata gestione delle minacce che ha superato le capacità interne all’azienda. «Grazie ad Akamai, ora possiamo vantare un tempo di inattività pari a zero in occasione di un attacco informatico e questo è fondamentale in quanto molti dei nostri siti sono sotto attacco 24×7.»

Un CTO del settore Manufacturingnella sua esperienza con Akamai, ha riscontrato come le soluzioni di Bot Manager individuano e prevengono le minacce più evasive e pericolose. «Questo strumento è molto utile per la mia azienda, in quanto ci aiuta ad affrontare i problemi derivanti dalle principali tipologie di frodi e utilizza una tecnologia di rilevamento attuale che lo rende fondamentale ed efficiente.»

In aggiunta al riconoscimento ricevuto dai clienti all’inizio di quest’anno, a settembre 2019 Akamai è stata anche nominata come migliore azienda nel Gartner Magic Quadrant per Web Application Firewalls, per il terzo anno consecutivo. Invece ad ottobre 2019, ha ottenuto il punteggio più alto per la sicurezza API e la scalabilità web in casi di applicazioni business critiche, per il secondo anno di fila, nel report Gartner October 2019 Critical Capabilities per Cloud Web Application Firewalls Services.