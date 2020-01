Pinterest lancia «Try on»: i rossetti si provano con la realtà aumentata

MILANO - Pinterest lancia una nuova funzione di realtà aumentata - Try On realizzata da Lens - che permette di provare diverse tonalità di rossetto abbinate alla propria tonalità di pelle, e acquistarle direttamente. Questa tecnologia si basa sul lavoro di Pinterest con la ricerca tramite fotocamera Lens e i Pin acquistabili per offrire una nuova esperienza di «prova prima dell’acquisto» sulla piattaforma che, ogni mese, milioni di persone già utilizzano per trovare l'ispirazione di bellezza.

Pinterest sta facendo qualcosa di veramente diverso dalle altre piattaforme non solo integrandosi con la sua gamma di tonalità della pelle in modo che gli acquirenti possano perfezionare la loro ricerca per abbinare meglio i prodotti alla loro pelle e consigli visibili per look simili basati sui prodotti e look già salvati su Pinterest, ma ha anche rimosso gli elementi di filtro e levigatura della pelle spesso trovati in altre funzionalità AR. Fin dal primo giorno, Pinterest ha creato Try On senza opzioni di abbellimento che fanno sembrare l’utente diverso da ciò che è realmente.

Come funziona Try On

Sarà sufficiente aprire la fotocamera di Pinterest nella ricerca, fare clic su «prova» per trovare diverse sfumature e scorrere verso l'alto per acquistare da marchi come bareMinerals, Estee Lauder, Sephora, Neutrogena e L’Oreal. Un pulsante «prova» apparirà anche su determinati prodotti, oltre a comparire nella ricerca con termini correlati.

Pinterest ha ascoltato gli utenti che desideravano un modo per provare nuovi look per fare acquisti più soddisfacenti che non avrebbero dovuto restituire durante lo shopping online, oltre a modi per esplorare look e identità senza l'ansia derivante dal provare qualcosa di nuovo in un negozio. Pinterest sta iniziando con il rossetto, ma ci saranno ulteriori lanci di Lens differenti sulla piattaforma nei prossimi mesi in quanto rende più facile passare dall'ispirazione online a quella offline. Try On per rossetto è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti su iOS e Android mobile ma verrà implementato in futuro a livello globale.