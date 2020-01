Sicurezza lavoro: la tecnologia come strumento per la realizzazione di effettivi «Near Miss Reporting»

Se vogliamo dare una definizione di Near Miss o Segnalazione di mancato incidente, possiamo fare riferimento a indicatori di esposizione al rischio o elementi patogeni, ovvero a eventi sentinella che in qualche modo rappresentano delle non conformità rispetto ad una condizione normale. L’analisi dei Near Miss ed un sistema di Reporting ben progettato è un evidente vantaggio poiché, con un basso costo di implementazione, si hanno a disposizione informazioni preziose che permettono di poter prevenire il verificarsi di incidenti in quanto, avendo gli elementi per poter operare in prevenzione, si eliminano le cause. Le aziende che hanno implementato adeguati sistemi di segnalazione dei Near Miss hanno ottenuto riduzioni degli infortuni anche del 75-80%. Crediamo che l’importanza dei Near miss sia ampiamente riconosciuta e facilmente condivisibile; il problema, piuttosto, è la realizzazione all’interno delle realtà aziendali di un sistema di gestione efficace.

Criticità evidenziate sul campo

Il punto di partenza è analizzare le criticità evidenziate dall’esperienza sul campo e dalle conclusioni raggiunte da professionisti che hanno dedicato ricerche in materia e che potremmo sintetizzare nei seguenti punti:

Mancata chiarezza nella formazione dei lavoratori riguardo le modalità di segnalazione dei Near Miss;

Messa a disposizione di sistemi non semplici ed intuitivi di segnalazione;

Percezione che, pur se segnalati, i Near Miss non vengano successivamente analizzati;

Mancanza del feedback (immediato) a coloro che hanno segnalato il Near Miss;

Difficoltà di compilazione del modulo di segnalazione dei Near Miss;

Segnalazioni «abortite» per i tempi troppi lunghi da dedicare alla compilazione dei moduli;

Percezione della segnalazione dei Near Miss come un adempimento solo burocratico.

Il rischio, evidentemente grave per l’intera compagine aziendale è quello di fallire nel nobile intento di ridurre le cause di incidenti / infortuni. Su queste basi, abbiamo progettato un’applicazione specificatamente dedicata alle Segnalazioni. Abbiamo lavorato per realizzare uno strumento facile ed intuivo, che permette una segnalazione rapida, immediata, proprio perché sempre disponibile e facilmente raggiungibile dal lavoratore; così come rapida ed immediata è la risposta che il management può inviare al lavoratore. Il nostro intento è stato quello di realizzare uno strumento che agevoli notevolmente la gestione dei Near Miss e dare alle aziende la possibilità di realizzare effettivamente un sistema Near Miss Reporting concreto ed efficace.

Francesco Ticozzelli (Content manager Helps Srl)

Info: www.helpsnavigator.com