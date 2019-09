Amazon presenta piano per l'ambiente: compreremo 100.000 furgoni elettrici

NEW YORK - Amazon ha presentato un piano per affrontare il cambiamento climatico. Nel corso di un evento al National Press Club di Washington, l'amministratore delegato Jeff Bezos ha promesso che la sua azienda centrerà gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima con 10 anni di anticipo. Nell'ambito del piano, Amazon comprerà 100.000 furgoni elettrici prodotti da Rivian, gruppo in cui Ford ha investito 500 milioni di dollari.

«Zero emissioni» entro il 2040

Bezos ha detto che l'obiettivo è usare per l'80% energie rinnovabili entro il 2024, contro l'attuale 40%, per poi arrivare entro il 2040 alla fase 'zero emissioni', prevista dall'accordo di Parigi - da cui l'amministrazione statunitense, con il presidente Donald Trump, è uscita - entro il 2050. L'annuncio segue le lamentele crescenti all'interno del gruppo sulla poca attenzione per l'ambiente, tanto che oltre mille dipendenti intendono scioperare domani nell'ambito del Global Climate Strike, a cui dovrebbero partecipare anche i dipendenti di Google e Microsoft.