Black Friday, 5 modi per migliorare le vendite con l’Intelligenza Artificiale ()

Sarà un weekend di super sconti quello che si preannuncia in occasione del Black Friday (23 novembre) e del Cyber Monday (26 novembre): una «tradizione» che, arrivata dagli USA dove il venerdì nero dà inizio alla stagione dello shopping natalizio, ha conquistato anche l’Italia grazie all’ecommerce.

Proprio i merchant e-commerce saranno i protagonisti, sotto l’occhio vigile dei consumatori alla ricerca della migliore offerta: per questo è necessario che pianifichino nel modo migliore le strategie e le tecniche promozionali, per essere al passo con i «click» e non finire nello spam di potenziali clienti.

Per ottenere risultati concreti e non perdere una grande occasione di business come quella offerta dal Black Friday e in generale dalla caccia ai regali natalizi, You Are My Guide, startup innovativa che ha creato la prima piattaforma italiana di content marketing strategy GhostWriter basata su Intelligenza Artificiale (AI), suggerisce 5 modi per aumentare le vendite grazie all’Intelligenza Artificiale, migliorandole fino al 35%.

1. Trovare clienti

Niente più analisi manuale dei competitor o brainstorming per individuare il profilo ideale dei clienti: l’Intelligenza Artificiale permette di identificare il pubblico migliore analizzando somiglianze, abitudini quotidiane, argomenti di tendenza e preferenze di acquisto, attraverso più canali. Così le aziende hanno a portata di mano i profili di chi ha maggiori possibilità di diventare effettivamente cliente.

2. Migliorare le vendite

Una volta individuato il target giusto, è necessario creare contenuti che possano coinvolgerlo e interessarlo. L'Intelligenza Artificiale permette di fare previsioni su come le vendite saranno in linea con i profili dei potenziali clienti e di aumentare la precisione della messaggistica, garantendo il contesto, parlando con lo stesso tono e le stesse parole in cui il gruppo di persone che si desidera coinvolgere può riconoscersi.

3. Risparmiare tempo e denaro

L’intelligenza artificiale permette di risparmiare tempo e budget, poiché è in grado di profilare i nuovi clienti, assegnando loro un punteggio, prevedendo risultati di vendita e allo stesso tempo suggerendo al venditori il momento giusto per raggiungere il potenziale nuovo cliente. Con GhostWriter ad esempio è possibile prevedere il risultato delle campagne di advertising risparmiando fino al 50% dell’investimento.

4. Suggerire gli acquisti giusti

«Coccolare» i clienti già esistenti è fondamentale per migliorare le vendite dell’e-commerce fino al 32%: l’AI ad esempio può suggerire nuovi prodotti da acquistare, analizzando ciò che hanno fatto altri clienti con gusti simili e compatibili.

5. Personalizzare

Al bando i contenuti uguali per tutti: il 52% dei consumatori è probabile che cambi marca se si sente trattato come chiunque altro*. Le persone si dimostrano infatti più disposte a fare acquisti se vengono colpite da un contenuto personalizzato e pensato appositamente per loro. A questo proposito viene in aiuto l’Intelligenza Artificiale che fornisce contenuti appropriati e suggerimenti di upselling e cross-selling specificatamente dedicati a ciascun cliente per una strategia di personalizzazione vincente.

«Chi si occupa di vendere, grazie all’esperienza dei più importanti colossi globali dell'e-commerce, sta scoprendo che l'intelligenza artificiale è una strategia che può fare la differenza. Fa aumentare le vendite, coinvolge i clienti e offre esperienze e interazioni personalizzate», spiega Ester Liquori, founder e CEO di You Are My Guide. «Tramite l’AI la piattaforma GhostWriter permette alle aziende di vendere di più, trovando il pubblico migliore, argomenti di interesse e la previsione del risultato».