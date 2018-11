Exapro.it: arriva il Italia il marketplace dei macchinari industriali

Grazie al Piano Industria 4.0, in Italia le società, gli stabilimenti o i rivenditori professionali che vogliono acquisire e sostituire le proprie attrezzature e i macchinari lo possono fare grazie all’utilizzo di un marketplace B2B che agevola l’incontro tra domanda ed offerta: Exapro. Scopriamo come funziona e quali sono i vantaggi sia per chi vuole acquistare che vendere macchinari industriali.

Exapro: che cos’è?

Exapro.it è la piattaforma attraverso la quale, sia venditori sia acquirenti possono trattare macchinari industriali d’occasione. Un team assortito ed internazionale si dedica ogni giorno ai clienti provenienti da tutto il mondo ed è pronto a rivoluzionare – ancora - il mercato online del settore.

In 18 anni di attività, Exapro ha fatto registrare una crescita vertiginosa arrivando a coinvolgere oltre 300.000 acquirenti. Il sito, tradotto in 9 lingue diverse, ottimizza il tempo e le scelte degli utenti, permettendo loro di trovare i prodotti maggiormente adatti alle loro esigenze tra una vasta selezione di macchinari.

Il team di specialisti lavora «dietro le quinte» per garantire che gli acquirenti trovino le macchine e le attrezzature adatte alle loro esigenze e i venditori soddisfino la crescente domanda.

Quali macchinari è possibile compravendere su Exapro? Si tratta di attrezzature e di impianti strumentali che vengono utilizzati nel settore del metallo, legno, plastica, packaging, farmaceutico, alimentare, tessile etc.

Mission e vantaggi del Marketplace Exapro

Si tratta di un mercato Business-to-business che si dedica con grande attenzione a tutti i clienti del mondo per rispondere alle loro domande ed aiutarli a completare un acquisto o una vendita. Il marketplace favorisce e agevola l’incontro tra domanda ed offerta in modo trasparente, sicuro ed affidabile, senza «tranelli» o costi occulti.

Come dichiarato dalla stessa Exapro, la missione «é quella di fornire un servizio a tutto tondo per il processo di acquisto o vendita dei macchinari industriali d'occasione».

Chi vende macchinari industriali può beneficiare di un servizio gratuito, può contare su un ampio numero di visitatori, oltre 300.000 ogni mese, di un servizio non vincolante, sicuro e trasparente e senza limiti quantitativi all’offerta.

Ma come funziona Exapro?

Attraverso una proceduta di intermediazione, i venditori possono inserire sulla piattaforma il macchinario usato; questo viene categorizzato in base alle sue caratteristiche ed i consulenti provvedono alla sua promozione sul sito (rendendolo disponibile in tutte le lingue possibili), al fine di raggiungere i giusti acquirenti.

A questo punto, i responsabili incaricati si occuperanno di gestire le richieste di coloro che intendono acquistare il prodotto e le selezioneranno, scegliendo tra quelle più valide e serie. Una volta terminata l’attività preventiva di filtraggio, il team di Exapro metterà in contatto diretto il venditore con il potenziale acquirente, i quali si accorderanno tra loro per stabilire quando dovrà avvenire la visita che precederà l’acquisto del macchinario.

Vendere è molto semplice: basta solo registrarsi su Exapro.it e cominciare ad inserire, in modo completamente gratuito, i macchinari usati da destinare ai clienti. Solo al momento della conclusione dell’affare, il venditore pagherà alla società intermediaria la commissione, stabilita in percentuale variabile a seconda dell’importo della vendita.