I pacchi di Amazon anche di sera, grazie a Poste Italiane

MILANO - Consegne dei pacchi Amazon anche di sera, per tutta la settimana. E’ questa l’importante novità siglata tra Amazon e Poste Italiane nell’ambito di un accordo che avrà durata triennale, rinnovabile per altri due anni. L'obiettivo è di «migliorare il servizio reso ai clienti grazie ad un'offerta di prodotti arricchita da diverse soluzioni di consegna, tra le quali la consegna serale, fino alle 19:45, e nel week-end».

Per fare questo Poste Italiane si servirà dei suoi 30mila portalettere impegnati nelle attività di recapito, il corriere espresso SDA e la flotta MistralAir, la compagnia aerea del Gruppo. Il tutto risulta in linea con quanto fatto dal nuovo piano industriale Deliver 2022 e l'accordo con Amazon non è altro che un tassello ulteriore pronto a valorizzare la flessibilità offerta dal nuovo modello di recapito "Joint Delivery" attivo da aprile ed in corso di implementazione.

Per ora i centri di recapito coinvolti nella rivoluzione sono 71 (alcuni a Genova, Milano, Roma e Torino) sui complessivi 900 in 500 comuni di 10 regioni. Entro fine mese saranno operative anche le altre regioni.