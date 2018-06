Pepsi cerca 10 startup del food da incubare e far crescere

ROMA - PepsiCo sta cercando di identificare fino a 10 marchi emergenti nello spazio nutrizionale con prodotti destinati ai consumatori europei. Le aziende selezionate riceveranno fondi per 20.000 euro, oltre alla possibilità di lavorare a fianco di esperti provenienti da alcuni dei brand di punta di PepsiCo, incluso Quaker, Alvalle, Sunbites e Tropicana. I marchi che attualmente realizzano un fatturato pari o inferiore a 5 milioni di euro sono invitati a informarsi sul programma e a presentare la propria candidatura all'indirizzo www.nutritiongreenhouse.com entro l'11 giugno 2018.

Oltre alla sovvenzione iniziale di 20.000 euro, ciascuno degli imprenditori selezionati beneficerà di un programma di tutoraggio della durata di 6 mesi, che prevede la collaborazione individuale con i dirigenti di PepsiCo, la cui esperienza nel settore può aiutare gli imprenditori a superare le sfide immediate del mercato per ottenere una crescita accelerata. Al termine del programma, un'azienda vincitrice riceverà un premio di 100.000 euro per continuare la sua espansione.

Il programma PepsiCo Nutrition Greenhouse fa parte dell'impegno di PepsiCo di aprirsi all'innovazione. Il programma, lanciato nel 2017, ha visto otto società crescere complessivamente di oltre 10 milioni di euro, quadruplicando il fatturato nel corso della loro durata. Il secondo anno comprenderà un'attenzione più ampia alla nutrizione, oltre che alla salute e al benessere, verso i marchi che attingono a tendenze chiave dello stile di vita, consentono prestazioni personali o sono orientati agli obiettivi.