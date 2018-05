Lanieri vince il premio «Giovani Imprese» di Altagramma

MILANO - Lanieri, il primo e-commerce di abbigliamento su misura maschile 100% Made in Italy, si aggiudica il Premio «Giovani Imprese» promosso da Altagamma nella categoria Digital.



Il premio «Giovani Imprese», promosso e ideato da Fondazione Altagamma, è rivolto a tutte le realtà italiane presenti sul mercato da non più di 10 anni, i cui prodotti esprimano qualità e contemporaneità. Lanieri ne rappresenta sicuramente un esempio. Tutti i prodotti Lanieri sono 100% Made in Italy, dalla scelta del tessuto, in collaborazione con i più noti lanifici italiani (Zegna, Loro Piana, Reda, Vitale Barberis Canonico,…) alla produzione. Si tratta quindi di prodotti di alta qualità, che si distinguono sicuramente da quelli di altri competitor presenti sul mercato.



Lanieri è in grado di offrire un servizio su misura interamente online ma si avvale di una strategia di vendita omnichannel affiancando all’e-commerce 8 atelier fisici in Italia (Milano, Roma, Bologna, Torino e Biella) e in Europa (Parigi, Zurigo e Bruxelles). Grazie all’introduzione del pagamento in bitcoin e alla possibilità di ricevere a casa la propria camicia su misura in 4 giorni lavorativi, Lanieri rappresenta sicuramente un modello di innovazione.