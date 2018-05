Amazon annuncia Prime Reading: il nuovo beneficio dedicato all’intrattenimento

MILANO - Amazon annuncia oggi Prime Reading, un nuovo beneficio dedicato all’intrattenimento per i clienti Amazon Prime, che possono ora leggere libri, fumetti e molti altri contenuti da una selezione a rotazione, senza alcun costo aggiuntivo. Prime Reading si aggiunge alla crescente lista di benefici per i clienti Amazon Prime, tra cui consegne veloci illimitate, accesso illimitato a Prime Video, Twitch Prime, Prime Photos, Prime Now a Milano e molto altro. I clienti Amazon Prime possono iniziare a leggere subito scaricando l’app gratuita Kindle per iOS e Android o utilizzando un Kindle o un tablet Fire.

Ecco alcune caratteristiche di Prime Reading:

• Centinaia di libri di successo: i clienti possono attingere a una selezione di titoli tra cui Le più belle fiabe di Disney, House of Cards di Micheal Dobbs, le guide viaggi di Lonely Planet (in inglese) e opere di autori best-seller come Roberto Saviano, Banana Yoshimoto, Andrea Camilleri, Mauro Corona, Antonio Manzini, Simonetta Agnello Hornby, Riccardo Bruni, Stephenie Meyer e molti altri.

• Leggi quando e dove vuoi: i clienti Amazon Prime possono iniziare a leggere da subito su qualsiasi dispositivo, scaricando l’app gratuita Kindle per iOS e Android o utilizzando gli eReader Kindle e i tablet Fire.

• Funzioni Kindle più apprezzate: è possibile utilizzare tutte le funzioni Kindle più amate come le frasi più sottolineate per riconoscere i passaggi preferiti dai clienti Kindle, oppure Scorri Pagina che permette di sfogliare facilmente il libro senza mai perdere il segno, e ancora le recensioni dei clienti.

«Il valore di Amazon Prime è incredibile e, continuando a investire e innovare, saremo in grado di offrire a i nostri clienti ancora più semplicità d’uso, selezione e intrattenimento - afferma Alessio Santarelli, EU Kindle Content Director di Amazon -. Ora l’offerta è ancora più ricca grazie all’arrivo di Prime Reading, che permette ai clienti di accedere a centinaia di libri e fumetti tra cui i best seller come Harry Potter e la Pietra Filosofale di J.K. Rowling,Dove nasce l'arcobaleno di Andrea Caschetto, È un giorno bellissimo di Amabile Giusti o Certi momenti di Andrea Camilleri, senza alcun costo aggiuntivo. Crediamo che i clienti Amazon Prime apprezzeranno l’ampia scelta di libri a disposizione che include tutti i generi letterari, dai thriller psicologici alla saggistica, ai romanzi rosa».

I clienti non ancora iscritti ad Amazon Prime possono provare Prime Reading grazie ad un periodo di uso gratuito di 30 giorni visitando la pagina www.amazon.it/prime. I lettori insaziabili possono, inoltre, accedere alla lettura illimitata di più di un milione di libri iniziando un periodo di uso gratuito di 30 giorni di Kindle Unlimited.