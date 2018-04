Farfetch ha lanciato il suo acceleratore per startup del lusso

MILANO - Siamo nel mondo del fashion, in particolare quello del lusso, un mercato che - grazie al commercio elettronico asiatico, Cina in particolare - sta assistendo a una crescita esponenziale. Ed è proprio per cavalcare l’onda che Farfetch (lussuosa piattaforma di shopping online) sta lanciando un acceleratore di startup con l'obiettivo di dare al mercato della moda, che collega i consumatori con una rete globale di boutique e marchi di lusso, un primo sguardo a potenziali nuove funzionalità per il suo "sistema operativo" al dettaglio.

Fondata a Lisbona nel 2008 dall'amministratore delegato Jose Neves, la Farfetch, con sede a Londra, opera ora in 190 paesi. L’azienda sta costruendo una serie di servizi che i rivenditori possono adottare nel mercato online e nei loro negozi fisici, che vanno dai sistemi di pagamento mobile a uno strumento che tiene traccia del comportamento di un cliente in più negozi. Chanel all'inizio di quest'anno ha investito in Farfetch e ha dichiarato che avrebbe installato questo concetto di sistema operativo in alcuni dei suoi negozi.

Come dicevano l’e-commerce di lusso è in rapida crescita. La quota di acquisti di beni di lusso personali che avvengono online - ora circa il 7 per cento del totale - dovrebbe salire a circa il 20 per cento entro il 2025, secondo un rapporto di Bain & Company. Ciò significa che, nel prossimo futuro, la stragrande maggioranza delle vendite continuerà ad avvenire in negozi fisici, che non hanno ancora realmente beneficiato della rivoluzione digitale.

Farfetch ha creato alcune delle sue offerte tecnologiche internamente, ma si rivolge sempre più a terzi per sviluppare nuove applicazioni. L'acceleratore, che porterà in ciclo dieci startup attraverso un programma di 12 settimane a Lisbona, è stato progettato per aiutare ad avviare il processo di sviluppo, ha dichiarato Stephanie Phair, responsabile della strategia di Farfetch. Burberry e 500 Startups sono partner del programma. «Stiamo sviluppando un ecosistema - ha detto Phair -. Pensate a Farfetch come alla piattaforma per l'industria del lusso». Le candidature sono aperte fino a giugno.

Altre aziende di lusso stanno adottando un approccio simile. All'inizio di questo mese, LVMH ha annunciato di aver aperto un proprio acceleratore tecnologico, con l'intenzione di invitare 50 startup all'anno nel suo campus «Station F» a Parigi. Gli acceleratori aziendali sono diventati sempre più comuni negli ultimi anni come un modo a basso rischio per le grandi aziende di scoprire le tecnologie emergenti - o allontanare i potenziali concorrenti. Il "garage di avviamento" della BMW, ad esempio, si autodefinisce «una porta d'ingresso per le startup nell'industria automobilistica da più di trilioni di dollari».

Gli incubatori aziendali, tuttavia, non sempre non sempre producono risultati. L'approccio è stato provato da tutti, da Nordstrom a L'Oréal. Nonostante l'attenzione della leadership senior e l'ampio finanziamento, molti non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi strategici di innovazione. Alcune società, tra cui Turner Broadcasting e Coca-Cola, hanno chiuso completamente i loro acceleratori.

Farfetch, il lancio del nuovo acceleratore - chiamato «Dream Assembly» - è l'ultimo di una serie di annunci destinati ad innescare il mercato prima di un'offerta pubblica iniziale prevista per la fine di quest'anno. Si dice che Farfetch sia alla ricerca di una valutazione di 5 miliardi di dollari, vicino alla capitalizzazione di mercato del leader dell'e-commerce di moda Yoox Net-a-Porter prima della sua vendita a Richemont.