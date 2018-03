Industria 4.0, big data ed efficienza energetica: l'evento

BIELLA - Big data come comune denominatore del presente e del futuro, carburante che sarà in grado di traghettare le PMI verso una sempre più necessaria rivoluzione industriale. La fabbrica del futuro, la fabbrica 4.0, parte proprio dai dati per rigenerarsi, anche a livello di efficienza energetica.

Sono questi gli argomenti che saranno trattati giovedì 29 marzo, a partire dalle ore 17.30, a SellaLab, hub di innovazione e di sviluppo di startup di Banca Sella, a Biella. Un incontro dal titolo «Efficency For Business», promosso da X3Energy, azienda parmense specializzata in soluzioni e consulenza alle imprese nel settore Energy & Utilities, già partner della new media agency Btrees.

La premessa fondamentale, alla base degli argomenti che verranno discussi, riguarda l'importanza dei big data. I settori coinvolti da quella che viene considerata da più parti come un’autentica rivoluzione industriale, in termini di processi, infrastrutture e sviluppi, sono numerosi. Tra questi il mondo dell’energia ha certamente benefici e ricadute positive enormi. Poter contare su sistemi di monitoraggio, che permettano una gestione oculata dei consumi e che consentano strategie di ottimizzazione, significa disporre di una risorsa per semplificarne l’analisi, aumentare gli investimenti e incrementare i profitti, diminuendo al tempo stesso gli sprechi, per un vantaggio anche ambientale.

All’incontro interverranno Giovanni Baroni, Amministratore Delegato di X3Energy e Andrea Zanaglia, Energy Manager del Gruppo Cremonini. L’evento sarà moderato dal giornalista de La Stampa Luca Scarcella. Qui per registrarsi.