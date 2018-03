Torna il Premio Marzotto: ci sono 2 milioni per le startup

MILANO - Torna per la sua ottava edizione uno dei contest più importanti della Penisola, il Premio Gaetano Marzotto, riconoscimento che cerca nuovi imprenditori e costruttori di futuro che siano in grado di far convivere innovazione, impresa e società, creando una sinergia concreta tra il mondo dell’innovazione e quello dell’industria italiani, con un orizzonte internazionale. Un percorso volto a sostenere le PMI innovative e le startup in uno spirito di condivisione tra grandi aziende e giovani imprese innovative.

Confermati i due bandi d’ingresso Premio per l’impresa e Premio dall’idea all’impresa, rivolti rispettivamente il primo a società costituite con o un fatturato di almeno 100.000 euro o un partner finanziario o industriale, fatta eccezione per le società del settore bio/med/lifescience/healt care che per loro natura hanno tempistiche e modalità di sviluppo a sé stanti, con un riconoscimento in denaro di 300.000 euro; il secondo a startup innovative, con un riconoscimento in denaro di 50.000 euro.

Dal 2011 a oggi, Premio Gaetano Marzotto ha elargito a startup italiane e innovatori oltre 8 milioni e mezzo di euro tra premi e percorsi di affiancamento, con 384 finalisti, più di 5000 applicazioni, 40 tra incubatori e acceleratori coinvolti e un centinaio tra giurati e operatori attivi nel mondo della ricerca e della finanza. Complessivamente il Premio ha generato decine di milioni di euro di investimenti indiretti. Nel 2017 il Concorso ha visto premiare 54 startup, tra queste, D-EYE per il Premio per l’impresa, per aver progettato un dispositivo che permette lo screening delle patologie retiniche da smartphone; e 3 Bee Hive-Tech per il Premio dall’idea all’impresa, per aver ideato un monitoraggio elettronico degli alveari che permette il controllo a distanza dello stato di salute delle api con intervento tempestivo in caso di anomalie.

Premio Gaetano Marzotto è una competizione aperta a persone fisiche, team di progetto, startup e imprese già costituite, che abbiano una nuova idea imprenditoriale, in grado di generare una ricaduta economica e un impatto sociale positivo principalmente sul territorio italiano, con sede e base di sviluppo in Italia, ma capacità di crescita internazionale. Le idee proposte devono essere originali, innovative e attuabili, finanziariamente sostenibili e in grado di generare ritorni economici. La partecipazione è gratuita, con application in lingua inglese. Per partecipare, si deve compilare il form on line dalla sezione Partecipa del sito entro il 14 maggio 2018.