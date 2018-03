Vuoi imparare gratis l'intelligenza artificiale? Fallo con Google

MILANO - Siamo nell’epoca della rivoluzione digitale, l’epoca dei computer, quella fatta di bit, internet e robot, l’epoca in cui non c'è davvero modo di sfuggire ad argomenti che ci proiettano nel futuro come Intelligenza Artificiale o Machine Learning. Tecnologie utilizzate in molti aspetti della nostra vita, dai semafori agli smartphone, dalla gestione dei rifiuti ai razzi su Marte, e Google spera di incoraggiare tutti a capire come queste tecnologie possono aiutare a risolvere problemi più complessi della nostra quotidianeità.

«L'AI può risolvere problemi complessi e ha il potenziale per trasformare intere industrie, il che significa che è fondamentale che l’Intelligenza Artificiale debba essere applicata nei temi più diversificati, e toccare ogni ambito della nostra vita, per fare in modo di colmare il più ampio spettro di prospettive e bisogni umani. Ecco perché parte della missione di Google AI è aiutare chiunque sia interessato all'apprendimento automatico ad avere successo - dai ricercatori, agli sviluppatori e alle aziende, agli studenti», ha dichiarato Zuri Kemp, responsabile del programma tecnico di Google, sul blog ufficiale dell'azienda.

Si sa, chi governa il sapere governa il mondo. L’istruzione è la prima arma per decidere, deviare o manipolare il futuro e quindi il gigante di Mountain View ha deciso di condividere le proprie conoscenze sulle tecnologie su cui si baserà lo sviluppo futuro di tutto quello che ci circonda e condividerle con il mondo, introducendo il nuovo sito web Learn with Google AI, che fornisce agli utenti i modi per conoscere i concetti fondamentali di Machine Learning, sviluppare e perfezionare le loro competenze in materia, e come applicare la tecnologia ai problemi del mondo reale.

Imparare con Google AI offre anche un corso online gratuito chiamato Machine Learning Crash Course (MLCC) che fornisce esercizi, visualizzazione interattiva e video didattici per chiunque, a qualsiasi livello, per imparare i concetti basilari del machine learning.

«Il nostro team di formazione ingegneristica ha sviluppato in origine questa rapida e pratica introduzione ai fondamentali di apprendimento delle macchine per i Googler. Finora, più di 18.000 Googler si sono iscritti all'MLCC, impartendo lezioni dal corso per migliorare la calibrazione della fotocamera per i dispositivi Daydream, sviluppare il sistema di VR per Google Earth e migliorare la qualità dello streaming su YouTube. Il successo di MLCC su Google ci ha ispirato a renderlo disponibile a tutti», ha aggiunto Kemp.

La durata del corso è stimata a 15 ore, ed è progettato per i nuovi arrivati senza alcuna conoscenza nel campo dell’apprendimento automatico, anche se il sito web afferma che avere delle buone basi matematiche e qualche esperienza di programmazione possono essere utili per approcciarsi al corso.

Quindi, PC alla mano, adesso avrete l’opportunità di comprendere i segreti del Machine Learning e dell’intelligenza Artificiale direttamente da chi ne sta facendo il proprio punto di forza per dominare il mercato, ancor più di quanto non lo stia già facendo. E se non avete l’ambizione di diventare dei futuri ingegneri e sviluppatori, provate almeno a capire come ragionano le macchine, perché loro da tempo si sforzano di capire come ragioniamo noi.