Ora i tuoi jeans «vintage» della Levi's li farà un robot

MILANO - L’automazione si fa largo nelle fabbriche dei colossi dell’industria internazionale. Questa volta non parliamo di un gigante tecnologico, ma di una multinazionale che ha fatto la sua fortuna producendo jeans: Levi’s. L’azienda è pronta a sostituire lavoratori con i laser. O almeno in una parte della lavorazione. Il colosso del denim ha annunciato che sostituirà le persone con le macchine nel processo che rende i jeans vintage.

Ognuno di noi ha acquistato almeno una volta nella vita, un paio di jeans strappati che sembra avere 30 anni (anche se comperato l’altro ieri). Ciò che molti non sanno, tuttavia, è che per ottenere quel risultato, ci vuole un sacco di tempo. Un team di designer ha probabilmente impiegato settimane per capire esattamente dove sbiadire l'indaco e posizionare le lacrime per il look vintage più autentico. Probabilmente i jeans sono stati lavati per ore, in modo che il colore blu svanisse, anche se quei coloranti finivano inevitabilmente per inquinare le acque sotterranee.

Per un colosso che fattura 4,6 miliardi di dollari l’anno, il lavoro dell’uomo è un tema serio. Eppure quelle mansioni (sbiadire i jeans, ndr.), sono ripetitive, laboriose e i lavoratori sono spesso a contatto con soluzioni chimiche piuttosto pericolose. Per questo che i ricercatori di Levi’s hanno hanno trascorso anni a lavorare su una nuova tecnologia laser che, in un attimo, farà ciò che ora richiede molto più tempo. Entro il 2020, saranno infatti solo i laser a creare buchi, sbiancamenti e strappi sul tessuto: possono ridurre lo spessore del tessuto e scolorirlo in 90 secondi anziché nei 6-8 minuti del lavoro a mano. In più consentono di diminuire l’uso di sostanze chimiche, che saranno ridotte dalle oltre 1000 di adesso a poche decine.

L’obiettivo è infatti abbattere sprechi e costi, riducendo i tempi di produzione, troppo lenta per rispondere alle tendenze della moda che è invece in rapida evoluzione. L’azienda non ha detto quali saranno i costi, ma probabilmente saranno a carico dei suoi fornitori, sparsi in tutto il mondo. Oggi Levi's presenta questa nuova tecnologia, che Bart Sights (lui dirige il centro innovazione di Levi' s) afferma automatizzerà molti nuovi aspetti del processo di produzione del denim dell'azienda, dalla progettazione e prototipazione, alla produzione, fino a soddisfare la domanda dei consumatori. «Sicuramente non è un cambiamento incrementale - dice Sights -. È radicale».

«E’ nata come idea per un cambiamento del processo produttivo - afferma Liz O' Neill, responsabile della supply chain di Levi’s -. Ma in realtà si è evoluta in una trasformazione digitale olistica che copre l'intera catena di approvvigionamento da un capo all'altro della catena di fornitura. Abbiamo aperto un modello operativo completamente nuovo».

Svolgere il cambiamento non è un'impresa di poco conto, in particolare per un'azienda delle dimensioni di Levi' s. L' azienda impiega 13.500 dipendenti in tutto il mondo, tra cui 13.500 lavoratori che lavorano in stabilimenti di terzi. I jeans Levi's sono venduti a 50.000 rivenditori in 110 paesi. Un cambiamento come questo significherà riqualificare centinaia di persone e cambiare il tempo necessario per portare i prodotti nei negozi. L’introduzione di questi robot per il cablaggio laser nelle fabbriche di Levi’s in tutto il mondo, ha il potenziale di eliminare molti compiti ripetitivi e pericolosi che sono una parte quotidiana del lavoro dei lavoratori del denim. Col tempo, potrebbe addirittura ridurre la necessità di una forza lavoro così ampia.

O' Neill ritiene che questo tipo di «taglio» sia necessario per mantenere Levi's all'avanguardia, sia in termini di sostenibilità che di capacità di rispondere agevolmente alle ultime tendenze. Levi's sta attualmente scalando la tecnologia e spera di implementarla presto in tutta l'azienda.