Sony lancia un servizio di taxi basato sull'intelligenza artificiale

TOKYO - Sony ha dichiarato che costruirà un sistema di corse basato sull’intelligenza artificiale in Giappone, in collaborazione con cinque compagnie taxi giapponesi. Il servizio utilizzerà la tecnologia predittiva per gestire le spedizioni di taxi e la domanda utenti in base a fattori quali meteo, traffico ed eventi locali.

La partnership è l'ultima di una serie crescente di accordi nati tra società nazionali di taxi e società tecnologiche, che vedono il Giappone come un mercato potenzialmente lucrativo, ma non sono in grado di offrire servizi di condivisione a causa delle regole rigorose. Attualmente, ai conducenti non professionisti è vietato offrire servizi di taxi per motivi di sicurezza e le compagnie di trasporto su rotaia sono limitate ai servizi che "abbinano" gli utenti alle flotte di taxi esistenti tramite piattaforme mobili.

L’annuncio di Sony - peraltro - arriva nei giorni in cui il direttore generale di Uber Dara Khosrowshahi, ha dichiarato di voler ampliare il servizio della startup anche in Asia, attraverso più partnership con le società di taxi giapponesi. Un’opportunità incredibile, secondo il numero uno di Uber, quella rappresentata dal Giappone.

Il sistema di Sony, in particolare, sarà lanciato questa primavera in collaborazione con le compagnie di taxi Daiwa Motor Transportation, Hinomaru Kotsu, Kokusai Motorcars, Green Cab e Checker Cab Group. I servizi di Sony, comprese le app, saranno offerti anche ad altri operatori di taxi in Giappone. A causa delle normative che impongono ai tassisti di possedere licenze speciali, aziende come Uber non possono offrire servizi di corsa a Tokyo e in altre grandi città giapponesi (invece, Uber attualmente opera solo in piccole città rurali dove non c' erano compagnie di taxi). Di conseguenza, in Giappone le app per il trasporto abbinano i passeggeri ai taxi con licenza, invece che ai conducenti non professionisti.

Il servizio di Sony, non è l’unico di questo tipo in Giappone. Sarà, infatti, in concorrenza con un altro sistema di corse basato sull’intelligenza artificiale, creato dallo sviluppatore di app JapanTaxi e Toyota, che ha annunciato una partnership all' inizio di questo mese.