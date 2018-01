Qui una call per startup della Cyber Security

MILANO - Si svolgerà a Milano dal 6 al 9 febbraio ITASEC18 (Italian Conference on Cyber Security), l’evento italiano dedicato alla sicurezza online. Un appuntamento imperdibile sia per startup che per aziende, al fine di conoscere i maggiori rischi legati al mondo del web e le relative soluzioni per proteggersi. L’obiettivo dell’evento è riunire ricercatori e professionisti italiani del mondo accademico, dell'industria e del governo che operano nel campo della Cyber Security.

La call per startup

Ad avere particolare risalto saranno le startup per le quali è stata organizzata una vera e propria call, pensata per dare maggior risalto alle idee innovative di fronte alla platea di addetti al settore che prenderanno parte all’evento. Le startup (operanti nel campo della sicurezza online) che siano interessate a partecipare alla call, devono inviare una breve presentazione, non più di tre pagine, indicando: nome e descrizione della propria azienda, nome e descrizione dello speaker che si candida a parlare durante l’evento, tipologia di intervento e il target al quale si riferisce. Qui per presentare le candidature.

L’evento

L’evento è sostenuto dal Laboratorio Nazionale CINI Cybersecurity, mentre la conferenza sarà incentrata sulle tecnologie della Cyber Security, con un percorso strutturato in sessioni multidisciplinari di scienze economiche, scienze politiche, leggi ecc. su uno specifico argomento caldo della cibersicurezza, e un percorso dimostrativo dedicato ai prototipi sviluppati da industrie, centri di ricerca e università