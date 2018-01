Quanto ho speso in tutta la mia vita su Amazon?

MILANO - Vi siete mai chiesti quanto avete speso in Amazon durante la vostra vita? Sia che vi sentiate curiosi o semplicemente coraggiosi, c'è un modo semplice per scoprirlo. Purtroppo, a causa del sistema, è probabile che possiate accedere solo alle informazioni del 2006. Se avete un account Amazon più vecchio di questo, potreste essere in grado di recuperare informazioni solo da quel momento in poi. Stando ad alcuni dati, attualmente, i clienti Prime spendono circa 1.300 dollari all’anno, quasi il doppio dei clienti non Prime (loro spendono circa 700 dollari all’anno).

In primo luogo, aprire Amazon e, se necessario, accedere al vostro account. Successivamente, nella parte superiore della homepage, sotto il vostro nome, cliccate su «Account e Liste». Nelle opzioni a discesa, fare clic su «Il mio account».

(Foto d'archivio)

Nella pagina successiva, in Cronologia ordini, fare clic su «Scarica rapporti ordine».

(Foto d'archivio)

Successivamente, verrà visualizzato un modulo Richiesta di report cronologia ordine:

1. Lasciare il Tipo di rapporto impostato su Voci;

2. Per la data d'inizio, scegliete il 1° gennaio dell’anno in cui avete iniziato a ordinare dal vostro conto;

3. Per la data di fine, fare clic su «Utilizza oggi»;

4. Se vuoi, puoi dare un nome al tuo report per aiutarlo a distinguerlo dagli altri.

5. Una volta pronti, fare clic su «Richiedi rapporto».

Il rapporto della cronologia degli ordini verrà quindi elaborato. A seconda della durata e dell'estensione, ciò può richiedere alcuni secondi o pochi minuti. Al termine, il vostro report dovrebbe essere scaricato automaticamente. Se non succede nulla, fare clic su «Aggiorna Lista» e poi su «Scarica» sotto Azioni.

(Foto d'archivio)

Il vostro report arriverà come file CSV (Comma Separated Values). È necessaria un'applicazione per fogli di calcolo come Microsoft Excel o Google Sheets per visualizzare e confrontare correttamente i tuoi acquisti.

Totalizzazione dei risultati con Microsoft Excel

Aprite il file CSV in Excel e vedrete che non ha un valore totale, ma uno per ogni acquisto che avete fatto (quindi se acquistate molto su Amazon, probabilmente avrete centinaia di righe). Selezionate tutto nella colonna AD che totalizza tutte le unità acquistate (più eventuali tasse) per ogni transazione. Una volta selezionati tutti i totali della transazione in AD, fare clic su «AutoSum» sul nastro Home. Il totale complessivo sarà mostrato nella parte inferiore della colonna.