Industria 4.0, scadenze per i voucher alla digitalizzazione

TORINO - E’ posticipata al 16 febbraio 2018 la scadenza per la presentazione delle domande dei voucher «Alternanza scuola lavoro» e «Digitali 4.0», le misure destinate alle micro, piccole e medie imprese torinesi, per un totale di 850.000 euro complessivi e volte ad avvicinare i giovani al mondo delle imprese e queste ultime ai nuovi processi tecnologici.

Le misure - su indicazione del MISE - sono state previste dalla Camera di Commercio del capoluogo piemontese che diventa, a livello territoriale, un po’ il fulcro, il perno dal quale diffondere localmente la conoscenza di base della tecnologia. Ben 4 milioni di euro (previsti per il triennio 2017-2019) che serviranno per supportare le imprese, non solo attraverso assistenza e formazione, ma soprattutto - e concretamente - anche a livello finanziario, attraverso un bando per i voucher sulla digitalizzazione, disponibile a partire dallo scorso 27 novembre per un massimo di 10mila euro a impresa.

Il Bando «Voucher Alternanza scuola lavoro» mette a disposizione 400mila euro per micro-piccole-medie imprese con sede legale od operativa in provincia di Torino. In particolare si prevede un contributo a fondo perduto pari a 500 euro per ogni studente ospitato, più 200 euro in caso di studente diversamente abile, per un massimo di 4 studenti per impresa. Gli studenti devono provenire dalla scuola secondaria di secondo grado o dai centri di formazione professionale (CFP), e devono aver partecipato ad un progetto di alternanza della durata minima di 60 ore. Per richiedere i voucher, le imprese devono iscriversi, anche a percorso già concluso, al Registro Nazionale per l’alternanza, dove vengono inseriti tutti i soggetti che offrono percorsi di alternanza scuola lavoro: aziende, enti pubblici e privati e professionisti. Ad oggi, sono state ricevute 89 domande relative a 210 percorsi già realizzati, per un totale di circa 105mila euro.

Industria 4.0: «Noi stiamo mettendo gli strumenti, il prossimo passo è delle PMI»

Il Bando «Voucher Digitali I4.0 – Anno 2017» mette a disposizione 450mila euro per micro, piccole e medie imprese di qualunque settore, aventi sede legale e/o unità locali produttive in provincia di Torino e in possesso dei requisiti previsti dal bando. Le imprese devono utilizzare servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, in attuazione della strategia Impresa 4.0. (v. art. 3 del bando per l’elenco delle tecnologie considerate ammissibili), inseriti all'interno di "progetti aggregati", condivisi cioè da più imprese partecipanti e coordinati da un soggetto proponente. L’investimento minimo complessivo dovrà essere pari ad almeno 5mila euro a copertura delle spese sostenute, mentre l’importo massimo del voucher ottenibile non potrà superare l’importo singolo di 10mila euro.

Le imprese possono quindi rivolgersi ai soggetti proponenti che li aggregano e li coordinano, definendo gli obiettivi del progetto; i soggetti possono essere DIH-Digital Innovation Hub, EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center, parchi scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici, incubatori, FABLAB, centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0. Ogni richiesta verrà sottoposta ad una procedura valutativa a graduatoria, secondo il punteggio assegnato a ciascun progetto, in base a criteri di valutazione prestabiliti.