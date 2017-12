Italia Startup: sono 2512 gli associati con l’ingresso di importanti nuovi partner

MILANO – Italia Startup raggiunge quota 2512 associati grazie alle nuove adesioni di TWT, azienda che dal 1995 si distingue nel mercato Business delle TLC e ICT come partner ideale per supportare le aziende nel percorso verso la digital transformation; Campania NewSteel, incubatore certificato del Mezzogiorno promosso da Città della Scienza e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, che promuove la creazione di startup e spinoff innovativi, il trasferimento tecnologico internazionale, l’innovazione digitale delle imprese e Cariplo Factory, il polo di Fondazione Cariplo dedicato a progetti di open innovation, CSR e di valorizzazione di giovani talenti.

Il Consiglio Direttivo di Italia Startup, riunitosi recentemente a Milano, ha approvato l’adesione dei nuovi associati, oltre a presentare un aggiornamento sulle attività in essere dell’associazione. «Siamo felici di dare il benvenuto a queste importanti realtà, che confermano il forte interesse verso Italia Startup da parte non solo delle startup ma anche di differenti tipologie di attori dell’ecosistema delle startup e dell’innovazione italiano - commenta Marco Bicocchi Pichi, Presidente di Italia Startup -. Solo pochi giorni fa la nostra associazione ha lanciato sei proposte per lo sviluppo dell’ecosistema, la missione al CES di Las Vegas con suoi associati e partner, ed il nuovo progetto del Marketplace delle e per le startup confermando il proprio dinamismo e volontà di contribuire per spingere sull’acceleratore della crescita» ed aggiunge «Il primo semestre 2018 vedrà la corsa per il rinnovo degli organi di governo associativo, auspico quindi che siano in molti a voler ancora aderire, candidarsi e partecipare attivamente alla vita dell’associazione che mostra di essere così vitale ed in crescita».

I numeri complessivi sono significativi: i soci superano la soglia dei 2500 soggetti, tra persone fisiche e persone giuridiche, confermando il ruolo di Italia Startup come punto di riferimento dell’ecosistema delle nuove imprese innovative e principale interlocutore nei confronti del settore, sia a livello nazionale che internazionale: 1781 persone fisiche, 622 startup seed, 9 startup consolidate, 77 "partner" delle startup tra incubatori, investitori e abilitatori, 24 aziende mature.

Italia Startup fornisce ai propri soci servizi di supporto nelle relazioni istituzionali, di informazione sull’ecosistema italiano, di networking tra gli associati, di open innovation e di corporate venture capital, di formazione all’intraprendere, di sviluppo internazionale, di comunicazione e visibilità, per le startup e per i loro partner.