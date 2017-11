Innovation Edge 2017, a Biella l'evento sull'innovazione tessile

BIELLA - Tutta l’innovazione tessile biellese in una giornata dedicata al digitale e alle nuove tecnologie. Martedì 5 dicembre, al Po.in.tex, il Polo di Innovazione Tessile Piemontese gestito da Città Studi di Biella, andrà in scena il primo Innovation Edge 2017, evento pubblico, aperto a tutti, e che va ad arricchire la proposta dei Textile Innovation Day, ideato per dare visibilità ai progetti di ricerca degli associati al Polo Tessile.

Sette le aziende che interverranno e di natura molto eterogenea tra loro: due meccano tessili, un lanificio, un maglificio, un’azienda di tessili sportivi, una di tessili tecnico aerospaziali e un finissaggio. Sette aziende con una dislocazione geografica che copre quasi tutto il Piemonte. A prendere la parola, in rappresentanza delle province di Biella, Vercelli, Novara, Cuneo e Torino, saranno i seguenti relatori: Andrea Messidoro (Arescosmo) illustrerà i tessuti 3D cuciti per le future strutture gonfiabili; Andrea Pellissero (Bianco) presenterà INNOPAD, un innovativo sistema di preparazione tessuti eco friendly; Alessandro Eugenio Canepa (Lanificio F.lli Piacenza) spiegherà il sistema ISizeYou: Image analyses per la definizione della taglia nella vendita di abbigliamento online; Andrea Alessio (Maglificio Po) approfondirà le tecnologie per la tracciabilità della filiera tessile, dal filo al capo finito; Marco Ploner (Sant’Andrea Textile Machines) spiegherà il funzionamento del nuovo finitore a doppia frottazione per titoli fini con testata elettronica; Ilaria Franzin e Paolo Donadei (Sparco) approfondiranno

l’applicazione di strutture tessili multistrato su prodotti Motorsport; Andrea Novello (Zanolo) presenterà COEX: la rivoluzione naturale contro il fuoco.

In chiusura di incontro, alle 12.30, Pasquale Campanile del Polo di Innovazione Tessile e Aldo Tempesti di TexClubTec, presenteranno il nuovo cluster tecnologico nazionale «Made in Italy», con focus specifico su missione, struttura e opportunità per le aziende.

La partecipazione all’Innovation Edge è libera e aperta a tutti coloro che fossero interessati. Per motivi organizzativi è richiesto di confermare la propria presenza a Città Studi, scrivendo a: polo.tessile@cittastudi.org o compilando l’apposito form su www.pointex.eu, sezione news.