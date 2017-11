Startup, Bioupper 2018: parte la terza edizione

MILANO – Dopo il successo delle prime due edizioni e in particolare dell’ultima, che si è conclusa a maggio con la premiazione dei tre vincitori da parte del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, Novartis e Fondazione Cariplo lanciano la terza edizione di BioUpper, il programma a sostegno dei giovani talenti che vogliono creare una start up nelle Scienze della Vita.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Cariplo Factory, il polo della Fondazione dedicato a progetti di open innovation che, come BioUpper, mette al centro i giovani, il lavoro e l’innovazione digitale. Diverse le novità che il programma riserva quest’anno agli aspiranti startupper. Innanzitutto, le aree di applicazione della nuova Call for Ideas verranno identificate grazie ad un processo aperto e partecipativo, in linea con i più recenti trend europei di open innovation. Verranno organizzate tre tavole rotonde che saranno veri e propri laboratori ai quali prenderanno parte alcuni dei principali operatori delle Scienze della Vita (ricercatori, autorità locali, rappresentanti della società civile e aziende private) per elaborare le priorità sulle quali si concentreranno le startup della terza edizione. Il ciclo di incontri avrà inizio a Napoli, il 27 novembre, proseguirà a Roma, il 30 novembre, e si chiuderà a Milano il 5 dicembre.

Tra le novità più interessanti della terza edizione di BioUpper c’è anche l’offerta di accelerazione diffusa sul territorio nazionale attraverso la rete creata da Cariplo Factory, che comprende alcuni tra i migliori acceleratori e incubatori in Italia: BioIndustry Park, Consorzio ARCA, Digital Magics, Fondazione Filarete, I3P, JCube, Luiss Enlabs, Polihub (già presente nelle prime due edizioni), PTP – Science Park. Grazie a questa rete, le startup selezionate avranno la possibilità di essere guidate, nel proprio percorso di crescita, dalla struttura più adeguata alle loro competenze e più vicina alla sede di residenza.

L’appuntamento dunque è per gennaio 2018: al lancio della call sarà possibile inviare la propria

candidatura sul sito bioupper.com.

La seconda edizione di BioUpper ha raccolto oltre 150 candidature, il 30% in più rispetto alla prima del 2015, e dalla sua nascita ad oggi la formula del programma ha prodotto numeri particolarmente significativi per il campo delle Scienze della Vita. Il 70% dei progetti finalisti delle prime due edizioni ha raccolto investimenti per un totale di oltre 2.200.000 euro, provenienti da grant, investitori privati e venture capitalist. Il 55% dei team si è costituito in impresa, mentre il 45% sta continuando la fase di sviluppo del proprio prodotto. Il 65% dei partecipanti, infine, ha stretto partnership commerciali e di co-sviluppo.